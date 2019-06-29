Знаменитого украинского теннисиста ожидает еще одна операция (фото)

Спорт

Украинского теннисиста Александра Долгополова, входивший в свое время в топ-20 мирового рейтинга, не может полностью восстановиться после травмы правой руки. 30-летнего спортсмена ожидает повторная операция, о чем он сообщил на своей странице в Instagram.

Свой последний матч на данный момент Долгополов провел более года назад, 14 мая 2018-го, уступив в первом раунде турнира в Риме сербу Новаку Джоковичу — 1:6, 3:6. А последняя победа и вовсе была добыта полтора года назад, когда во втором круге Открытого чемпионата Австралии наш соотечественник одолел австралийца Меттью Эбдена — 7:6 (0), 6:3, 6:4.

Отметим, что в начале июня Александр обнадежил своих болельщиков, выложив фото с тренировки на корте, но, видимо, последствия травмы дают о себе знать. Таким образом, минимум до конца 2019-го Долгополов в официальных соревнованиях участия не сможет принимать.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что знаменитый украинский теннисист откровенно рассказал о тяжелой травме.

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