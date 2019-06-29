Работники российского телеканала будут снимать сюжет о якобы преступлениях ВСУ

Украина

Российские пропагандисты, на которых Кремль ежегодно тратит миллиарды долларов, готовят очередную спецоперацию. Телевизионщики из РФ готовятся снять сюжет, где будут озвучивать фейки о «преступлениях украинской армии против мирных жителей Донецка».

Как выяснила группа «Информационное сопротивление», российские пропагандисты намерены использовать в своих целях семерых украинских военнослужащих, попавших в плен в мае текущего года. Пленников заставят оговорить себя и «признаться» в подготовке диверсий.

Рупоры Кремля собираются показать историю, как группа из восьми украинских бойцов якобы специально ехала на оккупированные территории, чтобы устроить диверсии на водопроводе или на электростанции. Захваченным военнослужащим придется подтвердить на камеру этот фейк. Не исключено, что ради красивой телекартинки будут сфабрикованы «доказательства» на местности.

По данным координатора группы «Информсопротивление» Юрия Карина, наших военных оккупанты сейчас удерживают в Макеевском СИЗО. Пленным розданы для заучивания специально подготовленные тексты. Примечательно, что местных коллаборантов к пленникам не подпускают. Вместо этого в СИЗО уже прибыли представители российских спецслужб.

Также немаловажно, что водитель грузовика, привезший бойцов на оккупированную территорию, на днях был освобожден из плена. Родные оставшихся в неволе бойцов не исключают, что именно водитель виновен в попадании воинов в руки оккупантов.

Напомним, украинские бойцы попали в плен в районе населенного пункта Новотроицкое утром 22 мая. Военнослужащие ехали на грузовике, отклонились от маршрута и оказались на оккупированной территории, где были захвачены.

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