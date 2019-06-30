Политика

Богдан отметил День Конституции на концерте российского певца: сеть в недоумении (видео)

Андрей Богдан, руководитель офиса Владимира Зеленского, отмечал День Конституции Украины на концерте российского артиста Артура Пирожкова (Александра Реввы). Мнение соцсетей разделилось: одни негодуют из-за того, что такие концерты в принципе разрешены. Другие отмечают, что Богдан на концерте был не единственным зрителем — российские артисты по-прежнему собирают толпы фанатов в Киеве.

«РФ аннексировала Крым, залила Донбасс кровью, а глава администрации президента тусуется с русней. Что это если не реванш?» — задается вопросом автор блога «Львовский метрополитен».

Андрей Богдан праздновал День Конституции Украины на концерте российского артиста Артура Пирожкова. РФ аннексировала Крым, залила Донбасс кровью, а Глава Администрации президента тусуется с русней. Что это если не реванш? Привет зрадофилам. Ви зробили це разом pic.twitter.com/mFOLyCE4g9 — Львовский метрополитен (@natohawks) 29 июня 2019 г.

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В рамках концерта Реввы выступили и другие артисты, считающиеся украинскими, но активно гастролирующие по России. Так, на сцене появилась Светлана Лобода. А репер Потап поделился в своем Instagram фотографиями с Пирожковым.

Некоторые пользователи соцсетей уже пророчат Ревве большое будущее в украинской политике, учитывая заслуги артиста в КВН и особенности подбора кадров командой нового украинского президента.

Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, родился в Донецке. С 2006 года он занимается актерской и концертной деятельностью в Москве. В 2019 году стал обладателем российской премии «МУЗ-ТВ» за лучшее видео. Пирожкову приписывают теплые отношения со Светланой Лободой.

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