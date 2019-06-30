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Историческое рукопожатие: Трамп и Ким Чен Ын встретились на границе двух Корей (фото, видео)
Президент США Дональд Трамп встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Встреча состоялась в населенном пункте Пханмунджом — в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей. Перед визитом американского президента в демилитаризованную зону был закрыт доступ.
Фотографии со встречи опубликовало корейское агентство Yonhap. Трамп стал первым американским президентом, пересекшим границу КНДР. Лидер США признался: он очень горд, что наконец переступил черту.
Политики выступили с краткими заявлениями для прессы. «Совершенно другой мир», — поделился впечатлениями Трамп.
«Этот момент может стать историческим. Думаю, он таким уже стал. Двусторонние отношения, которые мы развиваем, для многих людей имеют большое значение», — добавил американский президент.
Напомним, прошлая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась во Вьетнаме в феврале 2019 года, но переговоры в Ханое завершились безрезультатно, лидеры досрочно прервали двусторонние мероприятия.
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