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Мир

Историческое рукопожатие: Трамп и Ким Чен Ын встретились на границе двух Корей (фото, видео)

11:27 30 июня 2019 147
трамп и ким
Инф. «ФАКТОВ»

Президент США Дональд Трамп встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Встреча состоялась в населенном пункте Пханмунджом — в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей. Перед визитом американского президента в демилитаризованную зону был закрыт доступ.

Фотографии со встречи опубликовало корейское агентство Yonhap. Трамп стал первым американским президентом, пересекшим границу КНДР. Лидер США признался: он очень горд, что наконец переступил черту.

трамп

Политики выступили с краткими заявлениями для прессы. «Совершенно другой мир», — поделился впечатлениями Трамп.

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«Этот момент может стать историческим. Думаю, он таким уже стал. Двусторонние отношения, которые мы развиваем, для многих людей имеют большое значение», — добавил американский президент.

ким чен ын трамп

Напомним, прошлая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась во Вьетнаме в феврале 2019 года, но переговоры в Ханое завершились безрезультатно, лидеры досрочно прервали двусторонние мероприятия.

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