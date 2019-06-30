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Ушла из жизни знаменитая актриса Евгения Дембская (фото)
29 июня в Одессе на 99-м году жизни скончалась народная артистка Украины, кавалер ордена Княгини Ольги, почетный гражданин Одессы Евгения Дембская. Более семи десятилетий ее жизни были неразрывно связаны с искусством музыкальной комедии.
Евгения Михайловна Дембская родилась 28 ноября 1920 года в Киеве, в музыкальной семье. Рано — в три года — потеряла отца. Училась в Киевском музыкальном училище, Киевской и Львовской консерваториях. Как солистка Львовской филармонии выступала с легендарным Михаилом Водяным, в 1946 году участвовала в создании Львовского театра музыкальной комедии, а в 1953-м вместе с театром переехала из Львова в Одессу. Все последующие годы до самого последнего времени являлась ведущей солисткой академического Театра музыкальной комедии им. М. Водяного. В театре Евгения Дембская сыграла около 200 ролей в классическом и современном репертуаре. Создала яркие, запомнившие зрителям разных лет образы в «Королеве чардаша», «Фиалке Монмартра», «Роз-Мари», «Летучей мыши», «Веселой вдове» и многих других опереттах.
Актриса также успешно снималась в кино. Самая популярная кинороль — Ларисы в фильме «Белая акация», где Дембская сыграла с Михаилом Водяным.
*Михаил Водяной и Евгения Дембская в фильме «Белая акация»
В 2017 году Евгения Дембская установила два рекорда Украины: она была признана человеком, который наиболее продолжительное время (а именно 70 с половиной лет) проработал в одном коллективе, а также старейшей из работающих актрис (на день установления рекорда Дембской было 96 с половиной лет).
Ранее «ФАКТЫ» публиковали интервью с актрисой — «Евгения Дембская: «Михаил Водяной делал мне предложение, и я даже подумывала выйти за него замуж».
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