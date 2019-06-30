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Жители оккупированной части Луганщины с ужасом ждут двухдневного отключения электричества
Оккупированная часть Луганской области на два дня останется без света. Территорию отключат от электричества с 19.00 5 июля. Возобновить энергоснабжение планируется не ранее 10.00 7 июля.
Оккупационная администрация в Луганске утверждает, что без света жителям придется посидеть из-за ремонтных работ. Каким именно высоковольтным ЛЭП срочно понадобился ремонт, не сообщается.
Учитывая, что обесточенными будут не только дома, но и насосные станции «Луганскводы», скорее всего на время «блэкаута» жители оккупированных районов останутся еще и без водоснабжения.
Также ожидаются перебои с мобильной связью. Электричество из резервных источников будет подаваться не на все базовые станции, а лишь на избранные. Список таких пока формируется.
Напомним, в октябре 2018 года оккупированная территория Луганской области уже провела сутки без света. Вместе с отключением электроэнергии прекратилась и подача воды. Тогда же возникли и перебои с мобильной связью.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..