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Неожиданный поворот: эксперты установили, что смерть "ребенка из чемодана" не была насильственной
Судмедэксперты установили предварительную причину смерти ребенка, чье тело было обнаружено в Черновцах в чемодане накануне. Как сообщил начальник Черновецкого областного бюро судмедэкспертизы Виктор Бачинский, мальчик мог скончаться от удушья, спровоцированного астмой.
Он также отметил, что следов насильственной смерти обнаружено не было.
«Экспертиза показала, что мальчик болел бронхиальной астмой. Легкие (ребенка. Ред.) были как у взрослого больного ребенка», — заявил эксперт в комментарии ТСН, предположив, что мать погибшего привлекут к ответственности за неоказание помощи при приступе астмы.
Тем временем в полиции Черновицкой области сообщают, что мать ребенка — 22-летняя Анна Пилявская — до сих пор находится в розыске, а с ее родителями проводятся следственные действия. Записи с камер наблюдения подтвердили, что именно Пилявская принесла чемодан с телом малыша на пустырь около 3:00 27 июня.
При этом в полиции опровергли сообщения о следах побоев на обнаруженном в чемодане теле.
Напомним, подозрительный красный чемодан был обнаружен на пустыре на окраине Черновцов случайными прохожими. Внутри оказалось тело двухлетнего ребенка.
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