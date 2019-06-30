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"Очень патриотичный парень": Богдан объяснил свое скандальное появление на концерте российского комика
Руководитель новосозданного Офиса президента Андрей Богдан отреагировал на негативную реакцию соцсетей на его музыкальные пристрастия. Как сообщали «ФАКТЫ», 28 июня соратника президента Зеленского засекли на концерте российского певца Артура Пирожкова в столичном ночном клубе.
Артиста Богдан назвал россиянина «гражданином Украины» Александром Реввой, который родился в Донецке.
«Вообще-то артист Александр Рева — гражданин Украины. Очень патриотичный парень», — сказал Богдан в комментарии ресурсу the Babel.
Отметим, что кроме Богдана, на концерте «настоящего украинца» отметились также репер Потап и члены команды «Квартал 95».
Также оказалось, что концерт был подарком Пирожкова младшей сестре Светланы Лободы Ксении. Со Светланой Артура связывают дружеские отношения.
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