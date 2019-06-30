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В Раде назвали преемника Климкина
Комитет Верховной Рады по иностранным делам решил ускорить назначение нового министра иностранных дел Украины. Как заявила глава комитета Анна Гопко, представление президента Украины об увольнении действующего министра Павла Климкина будет рассмотрено комитетом уже 1 июля.
Тогда же планируется обсудить еще одно представление Зеленского — о назначении новым главой украинской дипломатии Вадима Пристайко.
С 22 мая Пристайко является заместителем главы аминистрации (ныне — офис) президента.
Напомним, президент Зеленский резко раскритиковал деятельность МИД за несогласование своих действий по освобождению украинских моряков, после чего министр заявил, что не будет помогать новой администрации.
В качестве варианта решения проблемы премьер-министр Владимир Гройсман предложил отправить Климкина в отпуске, возложив его обязанности на первого заместителя, кандидатуру которого должен предложить президент.
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