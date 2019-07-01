- 01:17 Убийственная смесь: ученые назвали вид отдыха, увеличивающий риск смерти на 50%
- 00:55 В США сайт для взрослых сделал дорогой подарок постоянному зрителю
- 00:22 Пытаются оттеснить на обочину международной политики, — Порошенко предупредил украинцев об опасности
- 30.06 23:52 Шансы на замужество резко возросли: Лобода на свадьбе поймала букет невесты
- 30.06 23:28 Скандально известный стеклянный мост в Киеве напичкали видеокамерами, способными распознавать лица
- 30.06 22:54 В Виннице обстреляли трамвай: один пассажир ранен
- 30.06 22:29 В Каменец-Подольском спасателям пришлось снимать детей с застрявшего колеса обозрения
- 30.06 21:59 Для киевских школьников вводят единый электронный ученический билет: что важно знать родителям
- 30.06 21:35 Знаменитая грузинская певица в знак протеста навсегда отказалась от концертов в России
- 30.06 20:59 В Раде назвали преемника Климкина
- 30.06 20:31 Путевка в будущее: крымчанам разрешили посидеть в автозаке
- 30.06 19:53 ЧП на аттракционе в Кривом Роге: среди пострадавших много детей
В США сайт для взрослых сделал дорогой подарок постоянному зрителю (видео)
Отдел благотворительности одного из популярных порносайтов в мире Pornhub подарил своему фанату — американцу Тодду Фалкерсона и его пожилой матери Паоло автомобиль Volkswagen Jetta. Такое сообщение распространила пресс-служба сайта.
Уточняется, что ключи от автомобиля передала порнозвезда Аликс Линкс.
У Тодда проблемы со здоровьем, которые не дают ему водить машину. Поэтому мать-пенсионерка увозит и забирает с работы, которая находится на расстоянии в 130 км.
Но в декабре их старое авто Buick вылетело в кювет, и семья осталась без машины. Поэтому Тодд попросил помощи в интернете, и одними из первых откликнулись в Pornhub.
«Тодд всегда был большим поклонником нашего сайта и, понимая, что значит для него и его матери автомобиль, мы решили им помочь», — сказала вице-президент компании Кори Прайс.
Напомним, что в Винницкой области киберполиция выявила женщину, которая использовала своего 4-летнего сына для создания порнографии.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Испании бабушка семерых внуков Эбби Робертс решила стать вебкам-моделью. По словам 58-летней женщины, таким образом она обеспечивает себя и мужа, который не может трудиться по состоянию здоровья. Робертс работает вебкам-моделью по шесть или даже по семь дней в неделю. Также несколько раз в месяц она участвует в съемках порнофильмов, которые проходят в ее доме. Муж женщины сожалеет о том, что его жене приходится так много работать, но говорит, что не против ее рода деятельности, так как он составляет единственный источник их дохода.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.