В США сайт для взрослых сделал дорогой подарок постоянному зрителю (видео)

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Отдел благотворительности одного из популярных порносайтов в мире Pornhub подарил своему фанату — американцу Тодду Фалкерсона и его пожилой матери Паоло автомобиль Volkswagen Jetta. Такое сообщение распространила пресс-служба сайта.

Уточняется, что ключи от автомобиля передала порнозвезда Аликс Линкс.

У Тодда проблемы со здоровьем, которые не дают ему водить машину. Поэтому мать-пенсионерка увозит и забирает с работы, которая находится на расстоянии в 130 км.

Но в декабре их старое авто Buick вылетело в кювет, и семья осталась без машины. Поэтому Тодд попросил помощи в интернете, и одними из первых откликнулись в Pornhub.

«Тодд всегда был большим поклонником нашего сайта и, понимая, что значит для него и его матери автомобиль, мы решили им помочь», — сказала вице-президент компании Кори Прайс.

Напомним, что в Винницкой области киберполиция выявила женщину, которая использовала своего 4-летнего сына для создания порнографии.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Испании бабушка семерых внуков Эбби Робертс решила стать вебкам-моделью. По словам 58-летней женщины, таким образом она обеспечивает себя и мужа, который не может трудиться по состоянию здоровья. Робертс работает вебкам-моделью по шесть или даже по семь дней в неделю. Также несколько раз в месяц она участвует в съемках порнофильмов, которые проходят в ее доме. Муж женщины сожалеет о том, что его жене приходится так много работать, но говорит, что не против ее рода деятельности, так как он составляет единственный источник их дохода.

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