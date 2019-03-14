Жительница Винницкой области снимала и продавала порно со своим двухлетним сыном (видео)

Происшествия

В Винницкой области киберполиция выявила женщину, которая использовала своего 4-летнего сына для создания порнографии. Об этом сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции.

Так, в правоохранительные органы поступила оперативная информация о том, что неустановленное лицо в сети интернет предлагало пользователям приобрести фотоснимки с признаками детской порнографии с участием малолетнего мальчика.

Правоохранителями было выявлено, что 26-летняя жительница Винницкой области являлась порноактрисой. Понимая, что на детской порнографии сможет заработать больше, она решила использовать для создания порно собственного сына. На тот момент мальчику было всего два года.

На протяжении последних лет женщина, используя своего сына, создавала видео порнографического характера и продавала его на специализированных закрытых форумах. Стоимость одного такого ролика составляла от 1,5 до 3 тысяч гривен. По словам женщины, таких фото и видео она продала около 20−30.

Работники киберполиции провели обыск в квартире, где проживала злоумышленница вместе с сыном. На ее компьютере правоохранители обнаружили большое количество фото- и видеоматериалов порнографического характера с ее участием. Среди них — файлы с малолетним мальчиком.

В настоящее время женщине сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 301 УК Украины (изготовление, сбыт и распространение порнографических материалов, изображений, содержащих детскую порнографию). Следственные действия продолжаются.

С мальчиком сейчас работают психологи. Женщину задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и объявлено о подозрении. Ей грозит до 10 лет заключения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Кривом Роге семейная пара, переехавшая в Украину с Кавказа, насиловала свою дочь, снимая порноролики. Сейчас девочке четыре года. Во время обыска у горе-родителей изъяты видеотехника, компьютеры и мобильные телефоны. После завершения преступную парочку задержали, следствие будет добиваться содержания их под стражей. Девочку передали врачам. Не исключено, что после экспертиз будет открыто уголовное производство по изнасилованию ребенка. Также напомним, что 28-летнему жителю Житомирщины, которого задержали в Бердичеве за фото половых актов с 8-месячной дочерью, объявили подозрение.

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