Любительницы “клубнички”: Украина вошла в число лидеров по "женскому" трафику на PornHub

Украина

В начале марта порноресурс PornHub опубликовал в честь Международного женского дня статистику запросов на сайте, популярных среди женской аудитории. Информацией о главных трендах и предпочтениях женской половины пользователей компания поделилась у себя на сайте, пишет ресурс m-port.

Согласно приведенным данным, Украина вошла в двадцатку стран, которые приносят PornHub 71% трафика от женской аудитории сайта. Среди стран, генерирующих женский трафик, есть также США, Канада, Австралия, Польша, Германия, Франция, Великобритания и другие.

В разных странах мира на первом месте оказались категории Hentai, Ebony, Anal, Indian, Japanese, Mature и MILF.

По итогам 2018-го самым популярным жанром в мире стало лесбийское порно. По статистике, оно лидирует в запросах как у мужчин, так и у женщин. Хотя пользовательницы ресурса смотрят его на 151% чаще, чем мужчины.

При этом, если взглянуть на статистику запросов по странам, то лесбийское порно лидирует в Северной Америке, частично в Южной Америке, Австралии, в большинстве стран Западной и Центральной Европы, а также в нескольких регионах Африки. На территории стран СНГ в топ-запросах «хентай». Его чаще остальных жанров смотрят жительницы Украины, России, Белоруссии и Казахстана.

Среди других предпочтений украинок оказались «русские» (на 601% больше, чем у других пользовательниц) и «фистинг» (на 277%). Надо отметить, что запросы по национальности популярны и во многих других странах. Например, в Польше популярны «чехи», а в Нидерландах «немцы». В Австралии любят смотреть порно с азиатами, а в США — с латиносами.

В опубликованном отчете есть также информация о том, как поисковые запросы отличаются от возраста посетительниц сайта. Девушки от 18 до 24 лет чаще смотрят «хентай», те, кому от 25 до 34 лет, предпочитают порно с татуированными женщинами, пользовательницы, которым от 35 до 44 лет, любят смотреть на «двойное проникновение», «женщины в возрасте» нравятся тем, кому от 45 до 54 лет, «винтажное порно» чаще выбирают те, кому от 55 до 64, а хэнджоб популярен среди тех, кому за 65.

18—24 года — «хентай» (+81%)

25—34 года — «женщины с татуировками» (+32%)

35—44 года — «двойное проникновение» (+29%)

45—54 года — «любительское порно» (+39%)

55—64 года — «порно в стиле 70-х» (+78%)

65+ — «хэнд-джоб» (+143%)

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», несколько матерей из Великобритании пришли в ужас от содержания онлайн-порно, которое тайком смотрят их дети, и решили снять «добрый» порнофильм.

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