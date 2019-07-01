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Убийственная смесь: ученые назвали вид отдыха, увеличивающий риск смерти на 50%
Американская кардиологическая ассоциация (AHA) в ходе восьми с половиной лет проводила специальное исследование, чтобы выяснить, какой вид отдыха является наиболее самым опасным для человека. В ходе изучения под наблюдение попали 3,5 тысячи человек, пишет Daily Mail.
В результате было выяснено, что наиболее опасным для здоровья людей является просмотр телевизора, сидя на диване: у тех, кто проводит таким образом более четырех часов в день, вероятность сердечно-сосудистых заболеваний или ранней смерти повышается на 50%.
Особо отмечалось, что именно сидение на диване, а не за столом, представляет опасность для человека: в этом случае большинство людей в течение нескольких часов практически не двигаются с места.
Кроме того, обычно по вечерам люди потребляют больше пищи, и часто это — нездоровые продукты. В итоге получается вредная комбинация большого ужина и практически полного отсутствия физической активности.
Тем временем те, кто занимаются спортом, могут компенсировать вред от многочасового отдыха перед голубым экраном.
Также кардиологи советуют также изменить свой малоактивный отдых, и уделить время непродолжительной прогулке. Кроме этого, стоит пересмотреть свой вечерний рацион, сократить порции, и вместо жирной и жареной пищи, есть больше фруктов и овощей.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ученые из Калифорнийского университета пришли к выводу, что люди, которые употребляют около двух бокалов вина в день, меньше подвержены преждевременной смерти. Чтобы прийти к таким выводам, ученые на протяжении 15 лет анализировали данные о ежедневных привычках 1 тыс. 700 человек в возрасте 90−99 лет. Кроме того, ученые из Национального института онкологии США пришли к выводу, что физические упражнения позволяют снизить риск смерти, даже если люди начинают выполнять их лишь в 40 лет.
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