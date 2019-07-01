Названа единственная причина, по которой Елизавета II может отречься от престола

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В апреле королева Елизавета II отметила 93-летие и, по словам некоторых источников из королевского окружения, прекрасно себя чувствует. Многие уверены, что монарх не собирается оставлять престол и будет на троне до конца своих дней.

Однако, по словам королевского эксперта Данкана Ларкомба, причина, по которой Елизавета II может отказаться от короны в пользу принца Уэльского, все же есть, пишет eg.ru со ссылкой на Express.co.uk.

Ее Величество может уйти на пенсию в случае смерти ее супруга, принца Филиппа, считает эксперт. Герцогу Эдинбургскому недавно исполнилось 98 лет, сейчас он на пенсии и нередко на официальных мероприятиях кажется, что Королеве не хватает поддержки мужа.

«Многие полагают, что, возможно, она оставит престол, когда ее муж, герцог Эдинбургский, скончается. Безусловно, это возможно. Они всегда были рядом друг с другом, но теперь он на пенсии. Да, мы видим, как другие члены королевской семьи замещают Ее Величество ее и помогают ей. Королеве сейчас за 90 лет. Да, у нее хорошее здоровье, но я думаю, что она уже имеет право на пенсию», — сказал Ларкомб в интервью Royal Box Yahoo.

Королевский биограф Анджела Левин также отмечает, что сейчас на мероприятиях Елизавета выглядит одинокой. И особенно это было заметно на недавнем параде Trooping the Color. Но Левин уверена, что Ее Величество будет исполнять свои королевские обязанности до конца.

«Я думаю, раз она дала обещание служить своей стране до самой смерти — она его сдержит. Королева выглядит удивительно хорошо, она прекрасно формулирует мысли, она очень энергичная, она может стоять [на ногах] в течение часа. Но становится немного жаль ее, когда она едет одна в своей карете. Понятно, что принцу Филиппу 98, но все же Королева выглядит довольно одинокой. Мне думается, это особое одиночество — одиночество монарха», — считает Левин.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как принц Филипп завоевывал сердце своей будущей супруги Елизаветы II.

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