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«Позитивный мачо»: стало известно, как принц Филипп завоевывал сердце своей будущей супруги Елизаветы II
Елизавета II и принц Филипп поженились еще в 1947 году. Но немногим известно, как начинались их отношения и как будущий супруг ухаживал за юной принцессой. Об этом пишет Woman.ru со ссылкой на Daily Mirror.
Издание отмечает, что принц Филипп и Елизавета II познакомились более 80 лет назад.
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Впервые они встретились, когда будущей королеве было всего 13 лет. В 1939 году Елизавета посетила военно-морской колледж в Дартмуте, где учился Филипп. По словам королевских биографов, это была любовь с первого взгляда. Еще до начала романтических отношений пара обменивалась длинными письмами.
О том, как Филипп завоевывал внимание Елизаветы, рассказал изданию Daily Mirror источник, близкий к королевской семье. По словам инсайдера, ухаживания принца были крайне необычными.
«Они устроили пикник с имбирным печеньем и лимонадом на территории колледжа. Затем Филипп решил продемонстрировать свой атлетизм… и несколько раз перепрыгнул через сеть теннисного корта», — рассказал инсайдер.
Судя по всему, такие ухаживания произвели на Елизавету должное впечатление, ведь два года назад супруги отметили 70-ю годовщину свадьбы.
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Знакомые королевской четы отмечают, что Елизавета и Филипп отлично подходят друг другу по характеру. Так, королевский корреспондент Ингрид Сьюард писала: «Принц Филипп всегда был этаким мачо, контролирующим все и вся, но очень позитивным. Я не думаю, что Елизавета когда-либо встречала похожего человека».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», муж королевы Великобритании принц Филипп попал в марте в автомобильную аварию возле поместья Сандрингем в графстве Норфолк. Машина 97-летнего герцога Эдинбургского столкнулась с другим автомобилем.
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