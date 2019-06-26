Мир

Елизавета II и принц Филипп поженились еще в 1947 году. Но немногим известно, как начинались их отношения и как будущий супруг ухаживал за юной принцессой. Об этом пишет Woman.ru со ссылкой на Daily Mirror.

Издание отмечает, что принц Филипп и Елизавета II познакомились более 80 лет назад.

Читайте также_Троллинг высокого класса: Елизавета II встречала Трампа в «особенной» короне с 96 рубинами

Впервые они встретились, когда будущей королеве было всего 13 лет. В 1939 году Елизавета посетила военно-морской колледж в Дартмуте, где учился Филипп. По словам королевских биографов, это была любовь с первого взгляда. Еще до начала романтических отношений пара обменивалась длинными письмами.

О том, как Филипп завоевывал внимание Елизаветы, рассказал изданию Daily Mirror источник, близкий к королевской семье. По словам инсайдера, ухаживания принца были крайне необычными.

«Они устроили пикник с имбирным печеньем и лимонадом на территории колледжа. Затем Филипп решил продемонстрировать свой атлетизм… и несколько раз перепрыгнул через сеть теннисного корта», — рассказал инсайдер.

Судя по всему, такие ухаживания произвели на Елизавету должное впечатление, ведь два года назад супруги отметили 70-ю годовщину свадьбы.

Читайте также_Стало известно, почему принц Гарри носит обручальное кольцо, а принц Уильям — нет

Знакомые королевской четы отмечают, что Елизавета и Филипп отлично подходят друг другу по характеру. Так, королевский корреспондент Ингрид Сьюард писала: «Принц Филипп всегда был этаким мачо, контролирующим все и вся, но очень позитивным. Я не думаю, что Елизавета когда-либо встречала похожего человека».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», муж королевы Великобритании принц Филипп попал в марте в автомобильную аварию возле поместья Сандрингем в графстве Норфолк. Машина 97-летнего герцога Эдинбургского столкнулась с другим автомобилем.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter