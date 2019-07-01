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Во Львовской области 37-летний мужчина развращал несовершеннолетнюю девочку, — Аброськин
На Львовщине 37-летнего мужчину подозревают в похищении и растлении 14-летней девочки. Ребенок, в частности, убеждает, что этот мужчина вступал с ней в половую связь. Об этом написал на своей странице в Facebookзаместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.
По его информации, об исчезновении девочки 2005 года рождения в полицию сообщили ее родители. В итоге к поискам ребенка подключились более сотни полицейских.
Найти школьницу удалось только на вторые сутки.
«Правоохранители выяснили, что девушка все это время находилась с ее знакомым 37-летним мужчиной. Также она рассказала, что тот вступал с ней в половую связь. Сейчас продолжается расследование происшествия»,— заявил Аброськин.
Также замглавы Нацполиции указывает, что после ужасного убийства 11-летней Дарьи Лукьяненко, которую правоохранители обнаружили мертвой и полностью раздетой, получила огласку Петиция против педофилов «Защита детей от сексуального насилия». Ее зарегистрировала известный юрист-криминолог Анна Маляр еще 27 мая. Так она хотела привлечь внимание к законопроекту № 6607 «Защита детей от сексуального насилия», который разработали еще 2 года назад.
Он подразумевает ужесточение наказания преступников, совершающих половые преступления в отношении детей путем химической кастрации, а также ведение реестра лиц, уже совершивших половые преступления, которые уже осуждены и приговор выступил в законную силу.
Но законопроект не может попасть на рассмотрение Рады уже второй год подряд., сетует Вячеслав Аброськин.
«Каждый гражданин должен иметь возможность для обеспечения безопасности своего ребенка владеть такой информацией», — уверен он.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Запорожье арестовали 23-летнего местного жителя, которого подозревают в том, что он в течение года насиловал 2-летнюю девочку, снимая процесс на видео. Мужчину в закрытых группах в Telegram вычислили оперативники. При задержании педофил, отвечая на вопрос следователя, сказал: «Я занимался с ребенком сексом для своего удовольствия».
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...