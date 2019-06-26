Суд выпустил из-под стражи российского «вора в законе», — Аброськин

Украина

Киевский апелляционный суд во вторник, 25 июня, изменил меру пресечения российскому «вору в законе» Батыру Бухарскому", которого разыскивала полиция Испании.

Об этом написал на своей странице в соцсети первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Он сообщил, что Батыру изменили меру с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

«Батыр — „крестник“ воров в законе „Деда Хасана“ и „Япончика“. Он так „полюбил“ нашу страну, что вообще не имеет желания ехать в Испанию, а про Россию и вспоминать не хочет», — написал Аброськин.

По мнению замглавы Нацполиции, украинское законодательство — «слабое, а решение судей — «гуманные». По словам Аброськина, Украина для «воров в законе» может превратиться в страну, которая принимает преступников с распростертыми объятиями.

«В то же время мы должны понимать — к нам преступники едут далеко не отдыхать, и когда кого-то из наших граждан пытают утюгом, то часть похищенных денег идет именно этим подонкам», — сетует он.

Ранее сообщалось, в начале апреля департамент стратегических расследований Национальной полиции задержал на Киевщине российского «вора в законе» по прозвищу «Батыр Бухарский».

Также напомним, что в январе 2013 года криминального авторитета «деда Хасана» застрелили в Москве. В России расследуют версию, согласно которой расстрел криминального авторитета мог стать местью за смерть «Япончика» в 2009 году. На церемонии прощания присутствовали представители криминального мира и родные убитого.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в РФ «вор в законе» с гнилыми зубами изнасиловал девятилетнюю девочку.

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