Шоу-бизнес

В воскресенье вечером, 30 июня, на канале «1+1» состоялся решающий этап пятого сезона проекта «Голос. Діти» — «нокауты». Талантливые участники боролись за право пройти в прямой эфир. На старте в командах тренеров было по четыре участника, но только двух из них мог выбрать наставник.

В команде Дзидзьо за звание «Голос. Діти-5» и поездку в DisneyLand Paris боролись: юный Элвис Пресли Ярослав Карпук, звездочка из села Яблунька София Винник, народный голос Вероника Морская и Ярослав Рогальский, который только с пятого раза попал на проект.

Солисты группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева и Позитив будут идти к победе с грузином Александром Зазарашвили, десятилетней Дарьей Бугайчук, Кариной Столабой, которая мечтает доказать родителям, что вокальная карьера — это серьёзно, и с маленьким позитивчиком — Таисией Скомороховой.

В команде Джамалы за победу продолжает бороться невероятно творческий Никита Ачкасов, киевлянка Надя Довбуш, которая уже участвовала в третьем сезоне, Ярослав Политов, который в прошлом году не успел выйти на сцену и хочет доказать, что возможно все, и Варвара Кошевая, которая уверена, что ее талант не зависит от знаменитого отца.

Открывала эфир команда Дзидзьо. Первой на «нокауты» вышел самородок из Волыни Ярослав Карпук с легендарной песней «Два кольори».

— Я в шоке, — сказала Джамала, впечатлившись песней. — Ты выглядишь, как настоящий народный артист.

— Ярослав должен быть в прямом эфире, — сказала Надя Дорофеева, говоря «спасибо» маме Ярослава.

— Эта песня зацепила меня очень сильно, — признался Дзидзьо, не сдерживая слез. — В тринадцать лет моя мама уехала на заработки и мне пришлось пережить одиночество. Ярослав, ты — уникальный, готовься к финалу!

— Я не ожидал, что пройду в прямой эфир, — признался «ФАКТАМ» Ярослав Карпук. — Честно скажу, что когда я вышел петь на «нокаутах», то испугался сам себя. Меня охватила такая паника, и я долго не мог унять дрожь, но как только прозвучали первые нотки, как-то все волнение само собой прошло, и мне кажется, что я выступил достойно.

София Винник из села Яблунька стала следующей участницей команды Дзидзьо.

— В этом этапе каждый сам за себя, — сказала София, которую Дзидзьо называет своей любимицей.

София вышла на сцену с хитом «My kind of love».

— Я бы взяла тебя в прямой эфир, — сказала Джамала.

— Ты уникальна, София, — сказал ей Дзидзьо и предложил сесть в кресло на сцене.

Ярослав Рогальский пять лет пытался попасть в «Голос». На сцену «нокаутов» парень вышел с хитом «Мокрые кроссы».

— Ты очень особенный и интересный, — сказала Надя.

— Ты мне нравишься, с удовольствием тебя бы послушала, — сказала Джамала.

— Ты меня снова удивляешь, — сказал Дзидзьо, отправляя Ярослава в кресло на сене. — Ты — молодец!

Вероника Морская — фаворитка мамы Дзидзьо. Вероника вышла на сцену с песней «You raise me up».

Позитив расплакался, слушая Веронику.

— Я хочу под твой вокал ложиться спать и просыпаться, — сказал Позитив.

— Ты «поцелована» Богом, — сказал Дзидзьо. — Что ты будешь делать, если проиграешь? Кого же мне выбрать: Софию, Ярослава или тебя? Хочу дать тебе еще один шанс. Ты идешь в финал!

Следующими борьбу продолжили участники команды Джамалы. Открыл «нокауты» Никита Ачкасов с песней «Never enough».

— Грандиозно, феерично, — сказал Дзидзьо.

Джамала посадила Никиту на кресло на сцене.

Надя Довбуш стала следующей участницей команды. Она вышла на сцену с песней Насти Каменских «Тримай».

— Ты волновалась, но как настоящий артист, взяла себя в руки, — сказала Надя.

— Мне жаль, что волнение забрало у тебя пятьдесят процентов того, что ты можешь — сказала с сожалением Джамала. — Хочу, чтобы ты меня поняла. Садись на кресло, но я посмотрю на других детей.

Ярослав Политов вышел с песней Лауда «Вигадав».

— Я был как на концерте состоявшегося артиста, — сказал Позитив. — Ты — мой фаворит.

— Я почувствовала волнение в твоем выступлении, не могу пока определиться с выбором, — сказала Джамала.

Закрывала выступление команды Джамалы Варя Кошевая с песней «Call out my name».

В зале Варю поддерживала семья. Евгений Кошевой, слушая выступление дочери, не сдерживал слез.

— Она как бомба, провокация, — сказала Надя. — Очень интересная артистка.

— А президент Украины тебя поддерживает? — неожиданно спросил у Вари Дзидзьо.

— Ну, я же поддерживала его на выборах, — не растерялась дочь артиста «Квартала 95».

— Для меня сейчас важный момент, — сказала Джамала. — Не знаю, что буду делать. Я привыкла к вам всем. Увереннее сегодня выступала Варвара, она проходит дальше. С парнями очень сложный выбор. Дальше мне нужен такой человек, как Никита.

Никита и Варя прошли в прямые эфиры.

Открыла выступление команды «Время и стекло» 10-летняя Дарья Бугайчук с песней «Dangerous woman».

— У тебя очень взрослое исполнение, — сказала Джамала. — Это была очень удачная песня.

— Мы гордимся тобой! — призналась Надя, приглашая Дашу занять место на сцене.

«Нотауты» продолжила самая младшая участница проекта, семилетняя Таисия Скоморохова с песней «Улыбайся», заставив танцевать тренеров.

— Ты была такая нежная, спасибо, — сказала Джамала.

— Ты пробиваешь своей энергией все сердца, — сказала Надя. — Ты — моторчик этого сезона. Ты признавалась в любви Позитиву, твои чувства остались?

— А, когда будет наше свидание? — не растерялась Таисия и обратилась к Позитиву.

Выступление команды «Время и стекло» продолжила Карина Столаба с песней «Million reasons».

— Ты умеешь владеть своим голосом, — сказал Дзидзьо, потрясенный пением Карины.

— Ты дала мне эмоцию, — сказала Джамала.

— Вы увидите еще эту девушку на большой сцене, — признался Позитив. — Ты справилась на двести процентов!

Закрывал эфир «нокаутов» 12-летний Александр Зазарашвили из Грузии с песней «Who's lovin you».

— Трудная была песня, — сказала Джамала. — Но у тебя уникальный голос.

— Ты причина того, что это шоу существует, — признал Позитив.

— Тебе сложнее всего, к тебе повышенное внимание, — сказала Надя. — Думаю, никто на обидится, если мы скажем, что ты в прямом эфире!

— Я переживал перед выступлением, ведь на репетициях тренеры подсказывали, как лучше сделать, что исправить, и мне так было важно оправдать их доверие, — сказал «ФАКТАМ» Александр Зазарашвили. — Хотя иногда мне казалось, что я больше волновался за ребят из моей команды, ведь мы сдружились за это время, и каждый из нас достоин пройти дальше.

Второй участницей команды «Время и стекло», которая прошла в прямые эфира, стала Карина Столаба.

Уже в следующее воскресенье, 7 июля, состоится суперфинал проекта, где определится имя победителя.

Ранее психолог проекта Марина Гуменюк в интервью «ФАКТАМ» рассказала о закулисье шоу «Голос. Діти».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter