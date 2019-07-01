Украина

Отдыхающих на популярном украинском курорте атакуют «морские блохи»: что об этом известно (фото)

В Азовском море активизировались морские блохи. В прошлом году в это время на Азове наблюдалось нетипичное для июня нашествие медуз.

О морских блохах сообщили отдыхающие, которые на днях побывали на базе отдыха «Приморский посад» в Запорожской области.



Как сообщает «РИА Мелитополь», после того, как ребенок искупался в теплой воде Тубальского лимана, сразу стал жаловаться на «укусы рыб».

Родители заметили, что после купания к телу прилипли мелкие существа с двумя усиками.

К вечеру у ребенка появились укусы, похожие на комариные, а к утру образовались пятна. На приеме у дерматолога стало известно, что жалобы на укусы после моря массовые.



Врач прописал ребенку противоаллергенные препараты и абсорбенты.

От поездок на море врач посоветовала пока воздержаться, и в любом случае запасаться противоаллергенными препаратами, особенно тем, кто предрасположен к аллергическим реакциям.

Также дерматолог пояснила, что детский организм больше реагирует на укусы морских блох, так как кожа у детей более мягкая.

По словам очевидцев, такие же насекомые атаковали и побережье популярной Кирилловки.

Напомним, в прошлом году на одесском побережье отдыхающие жаловались на нашествие медуз. А этим летом на пляжи Одессы море выбрасывало мертвых дельфинов. Высказывались предположения, что причиной смерти дельфинов может быть «неестественно зеленая, практически ядовитая вода в Черном море».

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