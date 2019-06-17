Происшествия

Отдыхающие возмущены: с пляжа в Затоке несколько дней не могут убрать труп дельфина

В понедельник, 17 июня, в Одесской области на побережье, неподалеку от популярного черноморского курорта Затока, взбунтовались отдыхающие. Причина — «дурно пахнущая» туша убитого дельфина на пляже, разлагающаяся на 35-градусной жаре.

За последнюю неделю у берегов Одессы обнаружили сразу несколько трупов дельфинов. Одного выбросило на берег в Лузановке, второго увидели в акватории морского вокзала Одесского морского порта. Еще одного — в курортной Затоке (Белгород -Днестровский район).

По словам очевидцев, на станции «Дружба», в районе базы отдыха «Вероника», трое суток лежит на берегу туша мертвого дельфина. Отдыхающие никак не могут добиться того, чтобы труп животного забрали на утилизацию.



«Мертвого дельфина третий день подряд выбрасывает на берег, люди звонят во все инстанции, но толка нет. Приезжала полиция, сказали, что это — не в их компетенции, позвонили в Шабо, просто сказали, что оттуда должны приехать какие-то специалисты и утилизировать этот труп. Полицейские постояли полчаса и ушли. Правда, мертвого дельфина накрыли простыней», — сообщают очевидцы.



Затем позаботиться о погибшем взялись сотрудники одной из местных баз отдыха, которые забрали его и куда-то увезли. Судя по всему, они просто выбросили его в море подальше от берега, потому что уже на следующий день млекопитающее снова выбросило на берег.

В обед понедельника, 17 июня, труп остается на месте. После «поднявшегося шума» на пляж, вроде бы, направили сотрудников Госэкоинспекции.

Многие одесситы высказывают предположение, что причиной смерти дельфинов может быть «неестественно зеленая, практически ядовитая вода в Черном море». Однако специалисты эту версию напрочь отвергают: дескать, дельфины не питаются водорослями.

Можно, конечно, говорить о неестественной жаре и, как результат, повышение температуры морской воды, цветение водорослей, других аномальных явлениях. Конкретные причины происходящего пока никто не берется обосновать.

По прогнозам синоптиков, 30-градусная жара, установившаяся в Украине в июне, несколько ослабеет через неделю — с 25 числа.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что ученые постоянно фиксируют на берегах оккупированного Крыма трупы намеренно убитых дельфинов.

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