- 11:25 Пропагандист Соловьев устроил истерику из-за отказа Катамадзе выступать в России и нарвался на жесткий ответ
- 11:13 Кайли Миноуг в золотом платье за 63 тысячи долларов свела с ума толпу зрителей
- 11:07 Весы получат солидную премию, а Рыбы могут стать жертвой интриг: гороскоп на неделю
- 11:06 С 1 июля в Украине подорожало оформление ID-карт и загранпаспортов: сколько стоит услуга
- 10:57 Пообещали – работайте: узник Кремля Гриб обратился к Зеленскому и Раде
- 10:56 После возвращения РФ в ПАСЕ может возникнуть «эффект домино», когда отменят и другие санкции, — Порошенко
- 10:47 Стыдоба: сеть возмутило видео с медиком-«агитатором» в киевском лифте
- 10:45 Модель, спровоцировавшая секс-скандал в сборной Египта, боится возвращаться в страну
- 10:27 Трамп блефовал на переговорах с Си Цзиньпином в Осаке
- 10:25 В Киеве произошло пьяное ДТП с участием патрульных
- 10:22 Владимир Кличко сделал важное заявление о своей карьере
- 10:22 В Одессе авто влетело в трамвайную остановку, есть пострадавшие
В Одессе авто влетело в трамвайную остановку, есть пострадавшие (фото)
Поздно вечером в воскресенье, 30 июня, в центральной части Одессы, на пересечении улицы Канатной и проспекта Гагарина, автомобиль ВАЗ врезался в трамвайную остановку. По словам очевидцев, ДТП произошло около 23:00. (Напомним, на днях в центре Одессы Volkswagen выехал на тротуар и врезался в дерево, которое упало на пешехода.)
«При выполнении поворота с улицы Канатной на Проспект Гагарина водитель не справился с управлением, и „жигуленок“ перевернулся на крышу. Автомобиль врезался в ограждение трамвайной остановки на 2-й станции, что, вероятно, спасло стоявших там в ожидании общественного транспорта людей», — рассказали очевидцы.
Вместе с тем, не обошлось без пострадавших: травмированы 16-летняя девушка, которая находилась на остановке, а также пассажир перевернувшегося авто. Их забрали медики «скорой».
Водителя ВАЗа отправили на освидетельствование на наличие алкоголя в крови.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в среду, 26 июня, на Одесской трассе под Киевом произошло ДТП, в результате которого перевернулась фура.
«ФАКТЫ» также писали о ДТП в Голосеевском районе Киева, где автомобиль наехал на бровку, буквально взлетел в воздух и врезался в припаркованные машины.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.