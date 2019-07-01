Происшествия

В Одессе авто влетело в трамвайную остановку, есть пострадавшие (фото)

Поздно вечером в воскресенье, 30 июня, в центральной части Одессы, на пересечении улицы Канатной и проспекта Гагарина, автомобиль ВАЗ врезался в трамвайную остановку. По словам очевидцев, ДТП произошло около 23:00. (Напомним, на днях в центре Одессы Volkswagen выехал на тротуар и врезался в дерево, которое упало на пешехода.)

«При выполнении поворота с улицы Канатной на Проспект Гагарина водитель не справился с управлением, и „жигуленок“ перевернулся на крышу. Автомобиль врезался в ограждение трамвайной остановки на 2-й станции, что, вероятно, спасло стоявших там в ожидании общественного транспорта людей», — рассказали очевидцы.

Вместе с тем, не обошлось без пострадавших: травмированы 16-летняя девушка, которая находилась на остановке, а также пассажир перевернувшегося авто. Их забрали медики «скорой».

Водителя ВАЗа отправили на освидетельствование на наличие алкоголя в крови.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в среду, 26 июня, на Одесской трассе под Киевом произошло ДТП, в результате которого перевернулась фура.

«ФАКТЫ» также писали о ДТП в Голосеевском районе Киева, где автомобиль наехал на бровку, буквально взлетел в воздух и врезался в припаркованные машины.

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