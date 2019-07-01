Мир

После того, как знаменитая грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что больше не выйдет на российскую сцену и поддержала антипутинские протесты в Грузии, кремлевский пропагандист Соловьев выдал в Twitter саркастический пост, который не остался без жесткого ответа.

«Простите меня великодушно, а насколько Нино Катамадзе востребованная певица в России? Такое громкое заявление к чему? Наказать Россию? Толпы ее поклонников выйдут на площади с протестами против российской власти?», — написал он, добавив, что грузины должны бороться за российский рынок и российского туриста.

«И начиная эту борьбу учтите, что мы не забудем, что в 2008 году грузинские войска убили наших», — пригрозил пропагандист.

Надменный пост Соловьева получил достойный ответ пользователей соцсети.

«От таких людей, как Нино, такие слова очень горько слышать. И странно слышать от вас заявления, что вы даже не знаете эту певицу, выступающую за мир. Нино для объединения России и Грузии своими концертами и высказываниями сделала куда больше, чем вы», — пишет Misha_Ryabikov.

«Ну я смотрю, вы ничего не понимаете в джазе, это вам не чушь нести для узкомыслящих по федеральным каналам», — поддерживает его пользователь Сергеев.

В поддержку грузинской певицы и осуждения Соловьева появились еще такие комментарии:

«Соловьев, а ты не допускаешь, что Нино просто порядочный человек и патриот своей Родины, и не все она меряет деньгами. В отличии от тебя».

«Нино Катамадзе невероятно талантливая и мега харизматичный музыкант, ее концерты это волшебство после которых ощущение будто заново родился, рекомендую, Владимир, если когда-нибудь приедет, сходите, как говорится, хуже точно не будет!»

«У вас и Макаревич внезапно стал никому неизвестен».

«Громкое заявление» сделали ваши СМИ только потому что вам нечем нагнетать антигрузинскую истерию в России. Ваши СМИ, как псы, ищут хотя бы что-то, чтобы преподнести россиянам и оправдаться перед россиянами за то что Путин им усложняет жизнь!"

Напомним, Нино Катамадзе извинилась за свое выступление на фестивале в России, которое совпало по времени с обострением российско-грузинского конфликта, и пообещала, что больше не выйдет на российскую сцену. В своем Facebook она написала, что ее эмоции после того, как в кресло спикера грузинского парламента сел одиозный российский депутат, были сходны с ощущениями всех участников вспыхнувших протестов. Концерт 22 июня в РФ она назвала самым тяжелым в своей жизни и поддержала требование протестующих об отставке министра внутренних дел Георгия Гахария.

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