Чиновника Минобороны заподозрили в организации схемы хищения средств ГП "Антонов"

Украина

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили схему хищения бюджетных средств на предприятии «Антонов», к которой может быть причастен чиновник Минобороны. Ранее спецслужба разоблачила агента российской разведки, которым оказался бывший украинский военный.

Как сообщают в СБУ, по делу о хищениях на «Антонова» был задержан полковник одного из военных представительств Минобороны. В спецслужбе полагают, что задержанный причастен к заключению фиктивных гражданско-правовых договоров на проверку техсостояния самолетов, прибывших на ремонт.

«На самом деле никакие проверки не проводились, а самолеты передавали заказчику с поддельными сертификатами безопасности, что могло привести к аварийным ситуациям и человеческим жертвам», — утверждают в спецслужбе и добавляют, что такая схема позволила присвоить более пяти миллионов гривен.



У фигуранта уголовного производства (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины — присвоение, растрата имущества…) провели обыск и обнаружили проекты и черновики гражданско-правовых сделок, фиктивные документы по их выполнению, компьютеры и носители информации, на которых они готовились, копии документов физических лиц из числа сотрудников военного представительства и других гражданских лиц, на которых без их ведома заключались сделки.

«Также были обнаружены записи „черной“ бухгалтерии теневых сделок, документы о выводе незаконно полученных средств в одну из стран Западной Европы», — говорится в сообщении СБУ. Также в спецслужбе сообщили о проверке других должностных лиц Минобороны, которые могут быть причастны к этой схеме.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве правоохранители совместно с СБУ задержали одного из основных спонсоров террористов «ЛНР» — заместителя директора и сына владельца завода «Луга-Нова» Дмитрия Держака.

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