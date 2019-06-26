Украина

В Киеве задержали "ветерана боевых действий" против Украины и спонсора "ЛНР"

В Киеве правоохранители совместно с СБУ задержали одного из основных спонсоров террористов «ЛНР». Ранее сообщалось о задержании в столице Романа Лягина — руководителя «Центральной избирательной комиссии ДНР».

Как сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, задержанный — заместитель директора и сын владельца завода «Луга-Нова» Дмитрий Держак.

«Деятель проживал в Киеве с удостоверением „ветерана боевых действий“ против Украины!» — написал в социальных сетях Юрий Луценко и добавил: «Хотя есть в этом деле и еще один непростой вопрос — не отпустит ли сепаратиста суд под домашний арест после вчерашнего решения Конституционного суда, который по представлению Надежды Савченко постановил, что арест по статьям о терроризме не является обязательным мерой».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сотрудники Причерноморского управления киберполиции совместно с коллегами из следственного управления Одесского регионального главка Нацполиции изобличили жителей Одессы и Запорожья в сговоре с российскими хакерами. Злоумышленники распространяли среди украинских пользователей компьютерной техники вредоносные программы — вирусы типов «криптомайнер» и stealer

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