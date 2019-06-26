- 12:31 Резкого роста тарифов на электроэнергию с 1 июля не будет ни для населения, ни для бизнеса, — Насалик
- 12:19 Украинские гребцы вырвали у России два «серебра» Европейских игр
- 12:13 Настоящий "слуга народа": кандидат в депутаты от партии Зеленского поразил своей безграмотностью
- 12:10 Деньги не пахнут: скандального российского депутата могут сделать вице-президентом ПАСЕ
- 12:04 Рейтинг «Слуги народа» падает, а «Голос» обогнал «Батькивщину»
- 11:50 Фирташа могут экстрадировать в США: новые подробности скандального дела
- 11:47 Госпредприятие «Энергорынок» целенаправленно срывает реформу рынка электроэнергии, — эксперт
- 11:38 В Киеве задержали "ветерана боевых действий" против Украины и спонсора "ЛНР"
- 11:36 Кейт Миддлтон рассказала о новом хобби принца Джорджа и принцессы Шарлотты
- 11:18 Пикет за импичмент Зеленского в Ровно: Дашу Коц и ее друга признали виновными
- 11:06 Реванша не будет: Кличко отреагировал на переименование проспектов Бандеры и Шухевича в Киеве
- 11:01 Из-за аномальной жары картофель, кофе и чай могут исчезнуть: как такое возможно?
В Киеве задержали "ветерана боевых действий" против Украины и спонсора "ЛНР"
В Киеве правоохранители совместно с СБУ задержали одного из основных спонсоров террористов «ЛНР». Ранее сообщалось о задержании в столице Романа Лягина — руководителя «Центральной избирательной комиссии ДНР».
Как сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, задержанный — заместитель директора и сын владельца завода «Луга-Нова» Дмитрий Держак.
«Деятель проживал в Киеве с удостоверением „ветерана боевых действий“ против Украины!» — написал в социальных сетях Юрий Луценко и добавил: «Хотя есть в этом деле и еще один непростой вопрос — не отпустит ли сепаратиста суд под домашний арест после вчерашнего решения Конституционного суда, который по представлению Надежды Савченко постановил, что арест по статьям о терроризме не является обязательным мерой».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сотрудники Причерноморского управления киберполиции совместно с коллегами из следственного управления Одесского регионального главка Нацполиции изобличили жителей Одессы и Запорожья в сговоре с российскими хакерами. Злоумышленники распространяли среди украинских пользователей компьютерной техники вредоносные программы — вирусы типов «криптомайнер» и stealer
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..