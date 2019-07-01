- 13:12 На Донбассе боевики обстреляли украинских полицейских: что произошло
- 13:11 На парижской свадьбе звезды Голливуда с украинскими корнями погуляли пять обладателей премии "Оскар"
- 13:06 После запуска энергорынка сбоев в поставках электроэнергии не будет, — Центрэнерго
- 13:02 Вынесут вперед ногами: Богдана предупредили о последствиях предоставления русскому языку статуса регионального
- 12:57 «Мы сами не знаем, что будем делать»: Богдан кратко описал стратегию команды Зеленского
- 12:55 «Некрасивое, как неуклюжая черепаха, здание», — писали о Киевском оперном театре сразу после его возведения
- 12:50 Донецкий «Олимпик» возглавил победитель Лиги чемпионов в составе «Реала»
- 12:43 Катерина Кухар сменила профессию
- 12:41 Боевики обстреляли медицинский автомобиль ВСУ: есть погибший и раненые
- 12:39 Бразилия – Аргентина: онлайн-трансляция матча Кубка Америки
- 12:34 «Европейская Солидарность» обжаловала в суде решение Харьковского горсовета о возвращении проспекту имени Жукова
- 12:34 При выходе нашей части из Донецка никто не погиб, а склады с оружием пылали три дня, — подполковник Колмык
На Донбассе боевики обстреляли украинских полицейских: что произошло
В поселке городского типа Верхнеторецкое (Ясиноватский район Донецкой области) в результате обстрела боевиков пострадали двое сотрудников сектора реагирования патрульной полиции Авдеевки. Ранее сообщалось о погибшем и раненых во время обстрела боевиками медицинского автомобиля ВСУ.
Как сообщают в полиции Донецкой области, боевики обстреляли правоохранителей, когда те патрулировали Верхнеторецкое. Двое полицейских (41 год и 47 лет) получили контузию, поврежден служебный автомобиль. Пострадавших госпитализировали.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», боевики обстреляли прифронтовую Авдеевку в Донецкой области. Разрушены дома мирных жителей. Перед этим обстрел был 26 июня, когда оккупанты стреляли по городу из минометов калибра 120 мм.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..