Украина

На Донбассе боевики обстреляли украинских полицейских: что произошло

В поселке городского типа Верхнеторецкое (Ясиноватский район Донецкой области) в результате обстрела боевиков пострадали двое сотрудников сектора реагирования патрульной полиции Авдеевки. Ранее сообщалось о погибшем и раненых во время обстрела боевиками медицинского автомобиля ВСУ.

Как сообщают в полиции Донецкой области, боевики обстреляли правоохранителей, когда те патрулировали Верхнеторецкое. Двое полицейских (41 год и 47 лет) получили контузию, поврежден служебный автомобиль. Пострадавших госпитализировали.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», боевики обстреляли прифронтовую Авдеевку в Донецкой области. Разрушены дома мирных жителей. Перед этим обстрел был 26 июня, когда оккупанты стреляли по городу из минометов калибра 120 мм.



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