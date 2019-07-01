- 09:50 В сети разгорелись споры вокруг заявления Зеленского о разведении сил в Станице Луганской
- 09:36 Вор и убийца: в сети показали типичного защитника «русского мира»
- 09:32 Признание в любви Позитиву и слезы Евгения Кошевого: самые яркие моменты последнего эфира «Голос. Діти-5»
- 09:14 Похищенный ФСБ украинец Павел Гриб встретил день рождения в российских застенках
- 09:13 17-летняя украинка Магучих установила уникальное достижение на этапе Бриллиантовой лиги в США
- 09:11 У Зеленского сделали неоднозначное заявление о русском языке на Донбассе
- 09:11 На новом энергорынке цена на электроэнергию ДТЭК Ахметова упала на 25%
- 08:44 В жутком ДТП погибла известный волонтер Марина Шеремет
- 08:28 Футболистка сборной Швейцарии пропала на озере Комо
- 08:25 Рынок электрической энергии запустился, – вице-премьер Кистион
- 08:22 Прямое попадание в крышу: боевики дважды за неделю обстреляли дома мирных жителей в Авдеевке
- 08:09 Отдыхающих на популярном украинском курорте атакуют «морские блохи»: что об этом известно
Прямое попадание в крышу: боевики дважды за неделю обстреляли дома мирных жителей в Авдеевке (фото)
В воскресенье, 30 июня, боевики обстреляли прифронтовую Авдеевку в Донецкой области. Разрушены дома мирных жителей. Об этом в Facebook сообщил руководитель военно-гражданской администрации Павел Малыхин. Перед этим обстрел был 26 июня, когда оккупанты применили по городу минометы калибра 120 мм.
«Не прошло и недели … Уже второй раз за несколько дней. Около шести часов вечера оккупанты поздравили Авдеевку с Днем молодежи. Улица Нахимова, 1,3 — разбитые окна. Улица Нахимова, 13 — прямое попадание в крышу. Пострадавших и жертв нет!», — написал он.
Как сообщили в штабе ООС, дважды по Авдеевке оккупанты били из минометов калибра 82 мм и автоматического гранатомета.
Напомним, несколько дней назад была обстреляна Марьинка, тогда пострадали мирные жители. Одна семья полностью лишилась крова.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!