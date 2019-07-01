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Украина

Прямое попадание в крышу: боевики дважды за неделю обстреляли дома мирных жителей в Авдеевке (фото)

8:22 1 июля 2019 60
дом
Инф. «ФАКТОВ»

В воскресенье, 30 июня, боевики обстреляли прифронтовую Авдеевку в Донецкой области. Разрушены дома мирных жителей. Об этом в Facebook сообщил руководитель военно-гражданской администрации Павел Малыхин. Перед этим обстрел был 26 июня, когда оккупанты применили по городу минометы калибра 120 мм.

«Не прошло и недели … Уже второй раз за несколько дней. Около шести часов вечера оккупанты поздравили Авдеевку с Днем молодежи. Улица Нахимова, 1,3 — разбитые окна. Улица Нахимова, 13 — прямое попадание в крышу. Пострадавших и жертв нет!», — написал он.

Как сообщили в штабе ООС, дважды по Авдеевке оккупанты били из минометов калибра 82 мм и автоматического гранатомета.

Напомним, несколько дней назад была обстреляна Марьинка, тогда пострадали мирные жители. Одна семья полностью лишилась крова.

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