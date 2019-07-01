Украина

Боевики обстреляли медицинский автомобиль ВСУ: есть погибший и раненые

В понедельник, 1 июля, около 10:50 в районе Водяного боевики обстреляли медицинский автомобиль ВСУ — один боец погиб, еще двое были ранены. Ранее боевики обстреляли дома мирных жителей Авдеевки.

«Боевики попали в санитарный автомобиль „Хаммер“ из ПТУР. В результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты боевиков один военнослужащий погиб на месте. Еще двое военнослужащих ООС — получили ранения. В частности, один из раненых — военный медик, который находится в критическом состоянии», — говорится в сообщении штаба операции Объединенных сил.

В командовании ООС заявили, что обстрел санитарных автомобилей является нарушением международного законодательства и норм международного гуманитарного права, которые оккупанты игнорируют и бьют даже по санитарным автомобилях, обозначенным специальной маркировкой Красного креста.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в июне 2019 года на Донбассе погибли девять бойцов ВСУ.

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