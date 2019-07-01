Введение банкноты номиналом 1000 гривен: как это отразится на кошельках украинцев

Деньги

Вскоре в Украине появится новая банкнота. Национальный банк Украины сообщил, что с 25 октября 2019 года в наличном обращении появится купюра номиналом 1000 гривен. Это будет банкнота наивысшего номинала. Как же она будет выглядеть?

На лицевой стороне изображен портрет Владимира Вернадского.

«Он избран за выдающийся вклад в историю Украины как философ, естествоиспытатель, основатель целого ряда новых отраслей науки — геохимии, биохимии, радиогеологии. Он также является одним из основателей и первым президентом Украинской академии наук, созданной в 1918 году», — рассказал глава НБУ Яков Смолий.

На оборотной стороне напечатано изображение здания Президиума Национальной академии наук Украины. По размеру и цвету банкнота номиналом 1000 гривен заметно отличается от других находящихся в обращении денег, что поможет людям легко определять ее номинал. Размер новой купюры составляет 75×160 мм. Основной цвет — голубой.

Банкнота имеет инновационные полиграфические элементы защиты. В частности, это введенная в толщу бумаги полимерная лента, имеющая пурпурный цвет и ярко выраженный комбинированный оптико-сменный эффект. Лента содержит цифровое изображение номинала и малого государственного герба Украины. При изменении угла наклона банкноты наблюдается кинематический эффект: меняется направление движения фонового изображения ленты.

Также применен оптически переменный элемент, который имеет кинематический эффект. При изменении угла наклона банкноты на участках изображения наблюдаются постепенные переходы цветов от золотистого к нефритовому.

Но простых людей в первую очередь волнуют вопросы, связанные с их благосостоянием. Ведь все мы прекрасно помним, как в 90-х годах количество нулей на купюрах росло, а доходы населения снижались. Эти вопросы мы задали экспертам. И первый: как введение новой банкноты отразится на финансовой ситуации в стране?

«Практически никак, хотя позволит несколько оптимизировать бюджет НБУ, — сообщил „ФАКТАМ“ председатель совета директоров Ассоциации защиты активов Александр Ситухо. — Основная цель введения банкнот крупного номинала — снижение затрат на обслуживание наличного денежного обращения. Украина использует бумажные купюры, производимые не по самым передовым технологиям, которые быстро ветшают и требуют замены. Средний срок бумажных денег — 2 года. В реальности это довольно большие постоянные затраты. Хотя себестоимость производства самой распространенной купюры в 200 грн и в 1000 грн не очень отличается. Купюра в 1000 грн снижает затраты на обслуживание наличного обращения в 5 раз. Естественно, применительно к одинаковому объему денежных средств, ведь никто не будет полностью заменять находящиеся в обращении банкноты на более крупные».

Следующий вопрос, тревожащий украинцев, не является ли введение банкноты в 1000 грн признаком наращивания денежной массы в стране?

«Наличные деньги в общем объеме денежной массы экономики современного государства составляют до 2%, — рассказал „ФАКТАМ“ управляющий партнер Консалтинговой компании „Финансовая студия“ кандидат экономических наук Евгений Невмержицкий. — Примерно такая же ситуация и в Украине, поэтому введение купюры номиналом 1000 грн физически не может повлиять значительно, конечно, в том случае, если выпуск наличных денег не будет бесконтрольным и их не начнут печатать и вводить в оборот большими объемами. Новые купюры должны заменять старые, выведенные из оборота, а суммы таких денег ежегодно исчисляются миллиардами. Например, в 2017 году НБУ изъял из оборота и утилизировал 749,2 млн изношенных купюр на сумму 48,4 млрд грн».

Давайте выясним плюсы и минусы для населения и бизнеса от введения новой банкноты.

«Безусловным плюсом является увеличение удобства расчетов при больших суммах наличными, — считает Евгений Невмержицкий. — Хотя это удобство не сильно интересует большинство граждан Украины, у которых трудности не в удобстве подсчета, а в крайнем недостатке того, что считать.

Бизнесу, конечно, будет удобнее проводить расчеты на большие суммы, учитывая то, что значительная часть оборота в Украине осуществляется в серой зоне, а обеспечивает этот оборот наличка. Это касается и долларовой массы, что еще удобнее и надежнее, чем расчеты гривневой наличкой.

Бизнес вынужден проводить часть операций в тени и пользоваться наличными, так как государство создало сложные для выживания бизнеса условия. Поэтому главной задачей государства и новой администрации президента является изменение этих условий.

Минусом для населения, да и для всех остальных участников расчетов наличными деньгами является увеличение мошенничества и подделка купюр высокого номинала. Но думаю, что это не большая проблема, так как к купюрам высокого номинала всегда более пристальное внимание", — отметил Невмержицкий.

И тут возникает естественный вопрос: не станет ли период введения новой купюры звездным часом для фальшивомонетчиков?

«Гривня не является свободно конвертируемой валютой и не обладает устойчивой репутацией валюты длительных накоплений, — считает Александр Ситухо. — История национальной валюты убедительно показывает, что она имеет свойство периодически и резко обесцениваться в разы, что делает ее малопригодной для долгосрочных накоплений. Зона ее обращения ограничена территорией Украины, она мало используется для обслуживания потребностей теневой экономики. Это все те случаи, где поддельные купюры могут функционировать довольно долго без риска быть выявленными. Объем фальшивых денег в Украине и так примерно в 10 раз ниже, чем в Европейском союзе.

В нашей ситуации подделка новой купюры является малорентабельной, особенно при постоянном росте числа степеней защиты. Небольшое количество транзакций, после которых выявится подделка, множество этапов контроля, а именно: на кассах магазинов, в банкоматах, пунктах приема платежей — создает большие риски разоблачения для фальшивомонетчиков. Поэтому их «кумиром» по-прежнему является доллар США", — подчеркнул Ситухо.

И все же, какие меры предосторожности нужно соблюдать, чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков? И на что необходимо обращать внимание?

«Правила безопасности очень просты и требуют обычной внимательности, — утверждает Евгений Невмержицкий. - Следует отметить, что качество наличной гривни соответствует наивысшим мировым стандартам и очень непросто подделать купюры так, чтобы их было сложно отличить от настоящих. При этом не нужно сбрасывать со счетов высокий уровень развития полиграфической техники, доступной для свободного приобретения. На такой технике можно изготовить фальшивые купюры неплохого качества, которые непросто распознать без специальных устройств.

Поэтому, для того чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков, просто не стоит использовать купюры высокого номинала при расчетах наличными за границами официальной торговой сети. Не вступайте в сделки с сомнительными лицами. Хочу подчеркнуть, что доля расчетов наличными постоянно снижается в пользу безналичных расчетов и граждане совершенно свободно рассчитываются даже между собой карточками. В Украине для этого созданы благоприятные условия. Никто не пытается задавать вопросы по поводу налогообложения таких операций, во всяком случае пока. Это является какой-то компенсацией общих неблагоприятных условий ведения бизнеса и высокой коррупции", — подытожил эксперт.

Стоит напомнить, что Национальный банк Украины принял постановление, согласно которому теперь украинским компаниям и предприятиям, поставляющим свою продукцию за рубеж, либо получающим плату за определенные услуги в иностранной валюте, не нужно обязательно продавать ее часть Нацбанку. Эксперты считают, что в условиях регулярных валютных поступлений со стороны иностранцев, скупающих гривневые облигации Министерства финансов, приток валюты на межбанковский рынок не должен сократиться.

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