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Под Киевом мужчина устроил стрельбу из-за съемок известного шоу (фото)
В Вышгороде местный житель, недовольный съемками одной из программ телеканала «СБТ», устроил стрельбу. Ранее в Винницкой области арендатор пруда открыл стрельбу по местным жителям, считая, что они хотят украсть рыбу.
Как сообщает полиция Киевской области, правоохранителей на место ЧП вызвали журналисты. «Одному из соседей крайне не понравились непонятные „ритуалы“ экстрасенсов, разбросанные иглы и расставлены свечи. Разъяренный парень выбежал на улицу с оружием в руках и, нецензурно ругаясь, несколько раз выстрелил в землю. К счастью, из никто из людей не пострадал», — говорится в сообщении.
Сотрудники полиции изъяли стартовый пистолет, патроны и гильзы. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Наряду с этим правоохранители проверят, законны ли были съемки передачи, поскольку, как оказалось, жильцам многоквартирного дома об этом не сообщали.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Змиивском районе Харьковской области задержали чиновника мэрии Харькова, которого подозревают в стрельбе по мужчине из травматического оружия. Местная пресса сообщала, что стрелявшим оказался глава Департамента развития телекоммуникационных технологий и связи Виктор Потанин. Он в нетрезвом состоянии подъехал на автомобиле Scoda к магазину. Там он сделал от трех до пяти выстрелов из травматического пистолета Макарова по мужчине. Пострадавший получил ранения паховой области и левой голени.
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