Бывший советник Кернеса расстрелял мужчину из "травмата" — СМИ

Украина

В четверг, 6 июня, в Змиевском районе Харьковской области задержали чиновника харьковской мэрии, которого подозревают в стрельбе по мужчине из травматического оружия. Напомним, в этот же день «разборки» со стрельбой произошли в Одессе.



Инцидент под Харьковом произошел около 20:18 в селе Гайдары.

Как сообщили в областном главке полиции, 56-летний местный житель приехал на автомобиле в магазин, где в это время находился 41-летний мужчина. Между ними возник словесный конфликт. В результате приехавший достал из своего автомобиля травматический пистолет и произвел несколько выстрелов в знакомого.

По информации NewsRoom, стрелявшим оказался глава Департамента развития телекоммуникационных технологий и связи Виктор Потанин. Он в нетрезвом состоянии подъехал на автомобиле Scoda к магазину. Там он сделал от трех до пяти выстрелов из травматического пистолета Макарова по мужчине. Пострадавший получил ранения паховой области и левой голени. Местному жителю оказали медицинскую помощь, от госпитализации он отказался.

Причиной инцидента якобы стал конфликт из-за возникшего денежного долга.

Потанину объявили подозрение и он находится в изоляторе временного содержания. Обвинители будут ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Областная прокуратура открыла уголовное производство. В пресс-службе горсовета сообщили, что ничего не знают о произошедшем.

Ранее Виктор Потанин ранее был советником городского головы Харькова Геннадия Кернеса по взаимодействию с коммунальными предприятиями. Он владеет жилым домом в селе Гайдары.

Напомним, 31 мая в Переяслав-Хмельницком пьяные полицейские подстрелили 5-летнего ребенка. Через несколько дней мальчик умер в больнице.

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