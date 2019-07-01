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p> Июль 2019 года — месяц непростой. Два затмения — 2 и 17 июля, создающие между собой коридор, изрядно осложнят нашу жизнь, да и ретроградный Меркурий, который почти весь месяц будет двигаться в обратном направлении, добавит масла в огонь. Но, коль скоро не стоит ждать милости от звезд, можно попробовать стать кузнецом собственного счастья, тем более, что все необходимые для этого условия — разгар лета, отпускной сезон и прекрасная погода — есть.

О том, что ждет в июле все знаки Зодиака, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала астропсихолог Валентина Виттрок.

Овен

Курирующий знак Овна Марс, проходя по дому любви и детей, проверит на прочность отношения с близкими людьми. Поэтому тем, кому дорога семья, стоит сдерживать себя и не давать воли эмоциям. Солнце и Венера активизируют темы, связанные с куплей-продажей недвижимости и предметов искусства. В личной жизни возможно появление человека из прошлого — однокурсника, а, возможно, и одноклассника: воспользуйтесь удачным шансом освежить чувства, которые считались угасшими.

Телец

Расположение звезд сделает представителей знака центром внимания окружающих, которые будут искренне восхищаться ими и посчитают за счастье сделать какое-то одолжение. К романтическим письмам от неизвестного поклонника нужно отнестись с интересом — возможно, их инкогнито пишет старый знакомый. Особой заботы потребуют пожилые родственники — имеет смысл следить за их самочувствием, чтобы в случае необходимости немедленно прийти на помощь.

Близнецы

Вам звезды рекомендуют на время остановиться и посмотреть вокруг: всех денег все равно не заработаешь, а жизнь проходит мимо, и вернуть ее мгновения уже не представляется возможным. Тем, кто не прислушается к доброму совету, стоит помнить о ретроградном воздействии Меркурия, которое может повлечь не только сбой компьютерной техники и поломку аппаратуры, но и погрешности в важных документах — во избежание досадных ошибок важно внимательно читать все, что подписываете.

Рак

Июльские затмения, которые произойдут 2 и 16 (17) числа в знаках Рака и Козерога соответственно, имеют к представителям знака самое непосредственное отношение. Поэтому им рекомендуется соблюдать максимальную осторожность, просчитывая буквально каждый свой шаг. Поскольку в ауре затмений велик риск отравлений, важно употреблять только свежие и качественные продукты. Проходящий по знаку Льва Марс подтолкнет к серьезным тратам — стоит воздержаться от мотовства.

Лев

Затмение 2 июля не самым лучшим образом скажется на психологическом состоянии представителей знака — они могут впасть в депрессию, которая на время окрасит их восприятие мира в мрачные цвета. К счастью, продлится такая меланхолия недолго — уже с 24 июля Солнце войдет в знак Льва, принеся своим «детям» дни рождения, а с ними и улучшение настроения и самочувствия. В личной жизни не стоит торопить события, подталкивая любимого человека к нужным действиям или признаниям, он сам все сделает, когда сочтет нужным.

Дева

Привычным к работе представителям знака нужно сделать небольшой перерыв на отдых, который не обязательно проводить у теплого моря или океана — достаточно сменить род занятий. Особенно это касается тех, кто занимается интеллектуальным трудом — мозги тоже нуждаются в передышке. Не стоит приступать к реализации новых проектов — все равно до выхода Меркурия из ретроградной петли толку от этого не будет никакого. Воздержитесь и от серьезных, дорогостоящих покупок — товары могут оказаться со скрытым браком.

Весы

Общаясь с начальством, важно помнить о субординации, особенно если вы не вполне уверены в безупречности результатов своего труда. Ссоры с детьми могут оставить неприятное послевкусие — любимые «птенчики», давно оперились и не стесняются дерзить родителям. Постарайтесь тактично, но твердо поставить отпрысков на место, иначе с такими проявлениями их самоутверждения вам придется сталкиваться часто. Встреча со старым другом может перерасти в вечер приятных воспоминаний.

Скорпион

В дальние поездки в июле лучше не отправляться, но уж коль скоро в них возникнет необходимость, важно помнить о побочных эффектах затмений — риске заразиться экзотическими вирусными инфекциями и попасть в потенциально опасную ситуацию. Перед путешествием стоит сделать необходимые прививки, а в ходе его — соблюдать максимальную осторожность. Марс, проходящий по зоне авторитета Скорпионов, может вызвать праведный гнев начальства — постарайтесь не допустить профессиональных «проколов».

Стрелец

Если кто-то попросит у вас моральной поддержки, не отказывайте — именно вы в силу своей душевной чуткости сможете утешить любого человека, даже того, кто пребывает в крайней степени отчаяния. Соединение Марса в знаке Льва и Юпитера в Тельце поспособствует налаживаю деловых связей с партнерами из-за рубежа — сотрудничество с ними положительное повлияет на продвижение по карьерной лестнице. Приятные путешествия могут быть как служебного, так и личного свойства.

Козерог

Не самые лучшие отношения сложатся у представителей знака с партнерами по работе — сориться с ними, конечно, не стоит, а вот расставить точки над «и» можно и нужно, иначе конфликтная ситуация будет еще долго преследовать вас. Ссуду в банке в это время брать не стоит — со временем у вас могут возникнуть трудности с ее возвращением. В районе 18 июля не стоит искушать судьбу — заниматься экстремальными видами спорта и превышать скорость за рулем.

Водолей

Конкуренты неожиданно окажутся сильными и проворными, поэтому придется приложить максимум сил и упорства, чтобы их обойти. Неожиданно могут испортиться отношения с лучшим другом — не стоит ссориться всерьез и надолго, другого такого вы можете и не найти, поэтому просто дайте ему обо всем подумать и прийти в себя. В период между затмениями нужно тщательнее чем обычно следить за состоянием здоровья — вполне возможны спазмы сосудов и сердечные приступы.

Рыбы

Звезды активируют в гороскопе Рыб зону любви. Разумеется, у каждого представителя знака будет разыгран собственный сценарий романтической истории, но то, что без внимания противоположного пола никто не останется, сомнений нет. Ретроградный Меркурий и Марс в знаке Льва обеспечат большое количество рутинной работы, которую обязательно нужно будет выполнить, если, конечно, вы хотите хорошо зарекомендовать себя в глазах начальства. Время, проведенное с детьми, принесет приятные эмоции.

Ранее Валентина Виттрок рассказала «ФАКТАМ», чем опасен период ретроградного Нептуна.



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