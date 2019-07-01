Украина

Вступительная кампания 2019: когда крайний срок подачи документов в вузы и другие важные даты

С понедельника, 1 июля, в Украине началась вступительная кампания. Напомним, что выпускники с временно оккупированных территорий могут поступать по упрощенной процедуре.

Как сообщает 24 канал, регистрация электронных кабинетов поступающих и загрузка туда необходимых документов, началась с 1 июля.

До 9 июля абитуриентам следует пройти доконкурсные процедуры, если таковы необходимы, а также медицинские осмотры.

С 10 июля начинается прием заявлений и документов от абитуриентов. Исключение — военные вузы, высшие учебные заведения со специфическими условиями обучения, военные учебные подразделения вузов.

В 18:00 16 июля 2019 заканчивается подаче документов для лиц, поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов или творческих конкурсов.

В 18:00 часов 22 июля 2019 заканчивается подача документов поступающими только по результатам внешнего независимого оценивания.

Творческие конкурсы проводятся в несколько сессий с 1 до 10 июля. 12 июля — для специальности «Музыкальное искусство».

С 11 по 22 июля могут проводиться дополнительные сессии творческих конкурсов для абитуриентов, поступающих на места за средства физических и / или юридических лиц.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Министерство образование и науки разрешило абитуриентам, демобилизованных с воинской службы в 2019 году, поступать на магистратуру по результатам вступительных экзаменов, тогда как остальные абитуриенты должны сдать обязательные единый вступительный экзамен по иностранному языку (ЕВЭ) и единый вступительный экзамен по профильной дисциплине (ЕСВЭ).



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