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Без украинского паспорта и с зашифрованной фамилией: как поступить в вуз выпускникам с оккупированных территорий

Выпускники, проживающие на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, получили возможность поступать в украинские вузы и профтех учреждения по упрощенной процедуре — без внешнего независимого оценивания, паспорта гражданина Украины и аттестата. Ранее сообщалось, что боевики не пропускают на подконтрольные правительству Украины территории выпускников школ, которые зарегистрировались на внешнее независимое оценивание.

Как сообщают в Минобразования, с 3 июня 2019 года по всей Украине начали работу образовательные центры «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина». До 27 сентября через эти центры украинцы с оккупированных территорий могут поступить в учебные заведения.

Центры «Крым-Украина» открылись на базе 35 вузов в 8 регионах: Одесской, Николаевской, Запорожской, Херсонской, Харьковской, Львовской, Днепропетровской областях и городе Киеве.

Центры «Донбасс-Украина» действуют на базе более 40 вузов — перемещенных из зоны ООС или тех, которые расположены на подконтрольной правительству Украины территории Луганской и Донецкой областей: Бахмут, Винница, Днепр, Краматорск, Кременная, Кривой Рог, Константиновка, Покровск, Лиман, Лисичанск, Мариуполь, Рубежное, Северодонецк, Старобельск, Славянск, Торецк.

Подробный перечень центров с их адресами и другой контактной информации размещен на сайте МОН в разделе «Жителям Донбасса и Крыма».

Для упрощенного поступления выпускникам следует обратиться в образовательный центр; подать заявление и заполнить образовательную декларацию; сдать три экзамена (украинский язык, история Украины и профильный предмет (или творческий конкурс); получить в школе, закрепленной за образовательным центром, временную справку, которую в течение трех месяцев надо заменить на документ об образовании государственного образца.

Подробные инструкции можно посмотреть здесь.

Начальник главного управления высшего образования МОН Светлана Кретович заявила, что безопасность выпускников, живущих на оккупированных территориях, является приоритетом и что в приказах о зачислении их фамилии обязательно шифруются.

Центры будут работать до конца сентября, но чтобы гарантированно претендовать на бюджетные места, поступающим нужно подать документы в определенной даты.

Поступление на бюджет на бакалавра (магистра медицинского, ветеринарного или фармацевтического направления).

Для абитуриентов из Крыма и Севастополя:

Прием документов — до 12:00 19 июля.

Вступительные экзамены — до 19 июля.

Зачисление — до 15:00 22 июля.

Для поступающих с Донбасса:

Прием документов — до 18:00 22 июля.

Вступительные экзамены — до 25 июля.

Зачисление — до 12:00 1 августа.

Поступление на бюджет на младшего специалиста на базе 11-ти классов

Для абитуриентов из Крыма и Севастополя:

Прием документов — до 18:00 29 июля.

Вступительные экзамены — до 28 июля.

Зачисление — до 12:00 4 августа.

Для поступающих с Донбасса:

Прием документов — до 18:00 29 июля.

Вступительные экзамены — до 28 июля.

Зачисление — до 12:00 6 августа.

Поступление на бюджет на младшего специалиста на базе 9-ти классов

Для абитуриентов из Крыма и Севастополя:

Прием документов — до 18:00. 13 июля

Вступительные экзамены — до 21 июля.

Зачисление — до 18:00 29 июля.

Для поступающих с Донбасса:

Прием документов — до 18:00 13 июля.

Вступительные экзамены — до 21 июля.

Зачисление — до 18:00 29 июля.

«Если поступающие неподконтрольных территорий не успеют подать документы в обозначенное время, то они могут до 26 сентября поступить на контракт и сразу после зачисления написать заявление о переводе на бюджет. В предыдущие годы большинство поступающих из Крыма и Донбасса воспользовались этой процедурой», — говорится в сообщении Минобразования.

Для получения информации о работе образовательных центров и процедурах зачисления на бюджет, каждый абитуриент может узнать, обратившись на горячую линию Фонда «Открытая политика».

0 800 504 425 (бесплатно), +38 068−951−25−13, +38 050−550−54−11 — Viber, Telegram, WhatsApp

Skype: Dostupna Osvita UA

Номер горячей линии Минобразования Украины (будет работать с 23.06 до 09.08): (044) 287−89−29.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», донецкие боевики предупреждают о том, что вскоре не будут пропускать через линию разграничения несовершеннолетних с документами, выданными украинскими учреждениями.

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