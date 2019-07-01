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Россия не предлагала освобождать пленных украинских моряков: Кремль выступил с новым заявлением
В Кремле заявили, что Министерство иностранных дел России не предлагало освободить украинских военнопленных моряков, следствие продолжается и они должны явиться в суд. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Что касается нотной переписки, то нужно интересоваться в МИД РФ. Там же речь не идёт об освобождении, следственные действия продолжаются, речь идёт о необходимости их явки в суд. Но, насколько нам известно, есть особая позиция МИД Украины, и нам не известно, претерпела ли она какие-то изменения», — сказал Песков, отвечая на вопрос о реакции Кремля на призыв президента Украины Владимира Зеленского освободить моряков и о том, останется ли в силе предложение МИД РФ отпустить их из-под стражи на данном этапе до завершения следствия.
«Что касается ответа на эмоциональный призыв президента Украины, то мне пока нечего добавить к тем словам, которые были сказаны Путиным на заключительной пресс-конференции в Осаке», — подчеркнул Песков, сообщает УНИАН.
На уточняющий вопрос украинских СМИ, возможно ли освобождение моряков с условием, что они будут участвовать в судебном процессе, он ответил, что этот вопрос — в компетенции МИД России, и именно там нужно узнавать нюансы.
«Я ещё раз призываю главным образом внимательно перечитать те слова, которые сказал президент России. Они достаточно содержательны», — сказал Песков.
Как писали «ФАКТЫ», ранее стали известны некоторые негласные договоренности, которые Запад достиг с президентом России Владимиром Путиным с целью возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Так, Москва должна была освободить 24 украинских моряков, а взамен ей вернут полномочия в ПАСЕ.
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