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В Украине прекратила действовать формула "Роттердам +"
Действие формулы «Роттердам +» прекратилось с 1 июля 2019-го в связи с переходом к новому рынку электроэнергии. В августе 2018-го Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, отменила формулу ценообразования на электроэнергию «Роттердам +». Проект постановления опубликован на официальном сайте НКРЭКУ.
Согласно документу, с начала действия нового рынка электроэнергии признается утратившим силу целый ряд нормативных документов, которые ранее регламентировали работу украинской энергетики.
В перечне документов, которые отменили, постановление НКРЭКУ № 289
Данное решение НКРЭКУ объясняется необходимостью упорядочения нормативной базы деятельности на рынке электрической энергии Украины и обеспечения своевременной подготовки его участников к работе нового рынка.
Напомним, начиная с 2016-го года стоимость электроэнергии, вырабатываемой ТЭС Украины, регулируется по формуле «Роттердам +».
Она была введена в связи с потерей контроля над частью Донецкого угольного бассейна из-за войны на востоке.
После оккупации Донбасса большая часть шахт с антрацитовым углем, на котором работает большинство ТЭС, оказалась на неподконтрольной территории.
Поэтому, чтобы обеспечить энергетическую независимость Украины от оккупированных территорий, было принято решение покупать топливо на международной бирже в Нидерландах, куда доставляют уголь из ЮАР и Южной Америки.
Формула была утверждена НКРЭКУ. В Нацкомиссии тогда заявляли, что такая методика расчета должен устранить ручное регулирование цен, обеспечить независимость от поставок из зоны боевых действий и позволит Украине накапливать достаточно угля к зиме.
В соответствии с методикой, стоимость топлива определялась по формуле «цена угля в портах Амстердам — Роттердам — Антверпен + стоимость его доставки в Украину».
Формула «Роттердам +» применяется как для ТЭС, сжигающих антрацитовую (дефицитную) группу угля, так и для станций, сжигающих газовую группу угля.
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