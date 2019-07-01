Николай Басков потерял отца (фото)

Шоу-бизнес

Семью известного российского певца Николая Баскова постигло горе. На 68-м году после продолжительной болезни ушел из жизни его отец Виктор Басков. Сам Николай узнал трагическую новость, прилетев в Минск на закрытие европейских молодежных игр. Получив трагическое известие, Николай Басков не смог отменить выход на сцену. Он появился в черном костюме и посвятил песню любимому отцу. Сам Николай пока трагическую новость не комментирует.

Певец был всегда очень близок со своими родителями. Виктор и Елена поддерживали его, посещали его концерты.

«Горжусь тем, что ты у меня такой сильный, мудрый, чуткий, заботливый, настоящий полковник и профессионал в своей профессии, преданный семье! Ты являешься для меня примером и поддержкой во всем! Хоть и говорят, что родителей не выбирают, но я благодарю Бога за то, что он мне послал таких родителей», — восхищался отцом Николай.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что семью Началовых преследует злой рок — у отца умершей певицы Виктора Началова обнаружили онкологическое заболевание.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter