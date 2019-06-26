Семью Юлии Началовой преследуют несчастья: у отца певицы диагностировали рак

Шоу-бизнес

После внезапной смерти 38-летней российской певицы Юлии Началовой, скандалом вокруг ее квартиры в «Кутузовской ривьере», появилось еще одно страшное известие — у отца певицы, Виктора Началова, врачи диагностировали рак кишечника.

Об этом сам Началов и его супруга рассказали в программе «Пусть говорят» на Первом канале росТВ.

О болезни супруги узнали после того, как побывали на психологической реабилитации в Израиле после кончины дочери. Там они прошли ряд обследований, которые и показали, что у Виктора Началова имеется опухоль. Болезнь была обнаружена на ранней стадии.

Отец Юлии Началовой признался, что тогда все было как во сне, потому что они были невменяемы после смерти дочери. Но, к счастью, они там познакомились с врачом, который и психологически помог и поспособствовал тому, чтобы была на высочайшем уровне проведена операция.

Как сообщали «ФАКТЫ», дочь Началовой Вера постоянно проживает с родителями мамы — бабушкой и дедушкой, а каникулы проводит со своим отцом Евгением Алдониным.

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