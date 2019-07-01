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Звезда сериала «Школа» похвасталась стройной фигурой в купальнике (фото)
Молодая украинская актриса, Ника из молодежного сериала «Школа» Ирина Кудашова, посетившая недавно вместе с первой леди Еленой Зеленской детский лагерь «Артек» под Киевом, похвасталась стройной фигурой в купальнике. Девушка опубликовала в Instagram фото, на котором позирует на пляже в спортивном купальнике, подчеркивающем ее стройную фигуру.
«Мне нужна малышка, как Lambo. Чтобы с полуоборота rang ring row», — написала под фото Ирина.
Подписчики засыпали актрису комплиментами и заметили огромный синяк на ноге. Обеспокоенные поклонники Кудашовой поинтересовались причиной такой травмы.
Ирина поспешила всех успокоить. Мол, ничего страшного не произошло, просто во время съемок она споткнулась об стол. О том, что делает в Одессе, отдыхает или снимается в очередном проекте, актриса уточнять не стала.
В предыдущих публикациях в сети девушка призналась, что сейчас ее сердце свободно. Ранее в интервью «ФАКТАМ» актриса рассказала, что ее парню не нравилось, что в кадре она целуется с другими.
также «ФАКТЫ» писали о том, что Светлана Лобода сверкнула голой грудью.
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