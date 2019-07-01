Украина

Суд разрешил подозреваемому в терроризме Держаку выйти на свободу под залог в полмиллиона гривен

Голосеевский районный суд Киева арестовал Дмитрия Держака, сына одного из спонсоров террористов «ЛНР», которого задержали на прошлой неделе. Об этом написала пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган в Twitter.

Так, суд арестовал Держака на два месяца с правом залога в 576 тысяч гривен.

Ранее ему вручили подозрение по ч.1 ст. 258−5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма).

Как писали «ФАКТЫ», ранее сотрудники Службы безопасности и Генеральной прокуратуры задержали в Киеве заместителя директора и сына владельца завода «Луга-Нова» Дмитрия Держака. У задержанного обнаружили российское удостоверение «ветерана боевых действий» против Украины.

Также незадолго до этого сотрудники Причерноморского управления киберполиции совместно с коллегами из следственного управления Одесского регионального главка Нацполиции изобличили жителей Одессы и Запорожья в сговоре с российскими хакерами. Злоумышленники распространяли среди украинских пользователей компьютерной техники вредоносные программы — вирусы типов «криптомайнер» и stealer.

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