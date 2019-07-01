Общество и люди

Следующей локацией, на которой побывал Глеб, 10-летний эксперт проекта «ФАКТОВ» «Один день из жизни лагеря» был летний лагерь «Английский + специализация» от Green country. Надо сказать, что, в отличие от всех остальных детских лагерей этот потребовал больше всего времени на подготовку. Сначала Глеб прошел онлайн-тестирование, определившее его уровень английского, а на следующий день сделал домашнее задание. Именно такую последовательность подразумевает метод «перевернутого урока», который здесь практикуется: «домашку» делают не после урока, а перед ним: изучают новую лексику, отрабатывают грамматику и тренируют память.

— Когда я узнал, что нужно будет делать домашку, расстроился, — делится впечатлениями Глеб. — Тем более что материала там было немало — целых четыре новые темы. Но делать ее оказалось не скучно, а даже интересно: задания все онлайн, в персональном кабинете.

И они разнообразные: и вставить пропущенные слова, и просмотреть видео, и ответить на вопросы. Конечно, на сто процентов я новые слова не запомнил, но усваивать материал на уроках на следующий день было легко.

Школа Green country находится на Подоле. Это порадовало, я очень люблю этот район. Внутри уютно, большое пространство и для игры, и для занятий.

Начался день неожиданно: меня отвели в комнату, где был выключен свет! Там сидели дети — мальчики и одна девочка — и играли на планшетах, которые им здесь выдали. Здорово! Я познакомился, мы немного поиграли в такую игру — по очереди прятали маленький предмет в комнате, а остальные пытались его найти. Мой ученический ребята очень быстро разыскали в батарее. Потом у нас было занятие по программированию компьютерных игр на Scratch (визуальный язык программирования для детей. — Авт.), единственное за весь день по-украински. Следующий урок уже проходил на английском. Дети все говорят хорошо, одна девочка даже круче остальных: как по мне, ее можно было отправлять в группу на уровень выше. Задания на уроке были разные. Например, нужно было понять, каких слов не хватает в тексте, и вставить их в пробелы.

Потом была минутка отдыха, и мы танцевали — повторяли под музыку движения, которые нам показывали на экране телевизора. Это мне не очень понравилось — просто не люблю танцевать.

Учителя придумали прикольную штуку, чтоб мы между собой разговаривали только по-английски. В начале каждого урока на доске рисовали бутылочку, похожую на волшебный сосуд из сказок. При каждом не английском слове бутылочку понемногу «наполняли», то есть заштриховывали. Когда она заполнится полностью — все члены команды получат минус четыре балла. То есть штраф может получить даже тот, кто не нарушал правила. Такой порядок очень развивает командный дух.

В лагере вообще много игр и заданий на работу в команде. Например, проработка лексики по домашнему заданию. Мы разделились на три команды: зебры, гепарды и слоны, у каждого был в руках сенсорный телефон со специальным приложением (у кого не было своего — давали учителя). Все телефоны были связаны по Bluetooth между собой и с большим экраном. Там высвечивалось русское слово, а мы должны были быстро найти его английский перевод на телефоне одного из членов своей команды. Наша команда, правда, не выиграла, но было очень увлекательно.

Потом был обед: суп, картошечка с куриной котлеткой, овощи и сок. Все было вкусное, но суп, как по мне, слишком реденький. Я съел, а некоторые дети не захотели. После обеда был третий урок — самый для меня простой. Дети, которые не выполнили домашнюю работу, делали ее, а я просто повторял новые слова. Потом мы гуляли на улице. Сама площадка там очень простая, без качелек, но, по сути, они и не нужны: мы очень активно провели время, играли в мяч, гонялись друг за другом, хохотали. Потом стал накрапывать дождик, и мы вернулись в помещение.

Что еще успели сделать за этот день? С помощью бумаги, клея и ножниц соорудили прикольного монстра-кота и забрали его домой показать родителям.



приготовили хот-дог и заодно выучили на английском все ингредиенты и процесс приготовления, а потом с удовольствием его слопали.

Много играли, фотографировались, общались. День был насыщенным и пролетел незаметно. Кроме поделок унесли домой книжечки с заданиями и воздушные шарики.

Мне так понравилось, что сейчас думаем с мамой, а может, записаться сюда на целую смену?

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, чему можно научиться в театральном лагере Splash и какие вкусняшки делают в кулинарном лагере Kartata Potata.

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