Допуск на выборы Клюева — это прямая угроза национальной безопасности Украины, — Татьяна Черновол

Украина

Президент Зеленский должен немедленно созвать СНБО, чтобы рассмотреть возможные правовые последствия судебного решения, согласно которому Андрей Клюев признан таким, что проживал на территории Украины в Донецке в течение 5 лет и имеет право баллотироваться в народные депутаты. Об этом во время брифинга заявила народный депутат Украины, кандидат в депутаты от партии «Европейская Солидарность» Татьяна Черновол.

Она также отметила, что целый ряд лиц, которые были в бегах последние 5 лет и скрывались от украинского правосудия за преступления времен Януковича, сейчас возвращаются в Украину через соответствующие судебные решения.

«Хочу напомнить, что Клюев последние пять лет был в бегах, жил в комфортной Европе, и много времени находился в гостях у Путина в Москве …» — сказала Черновол.

«Суд же установил, что все это время Клюев проживал в Донецке… Формально — да, Донецк — это территория Украины. Формально — да, человек, который живет последние 5 лет в Донецке, имеет полное право согласно Конституции баллотироваться в народные депутаты… Однако суд никак не мог установить, что Клюев 5 лет жил в Донецке, по той причине, что Донецк сейчас оккупирован войсками РФ, оккупированный агрессором… Соответственно, суд не мог никаким образом установить факт проживания Клюева все эти 5 лет в Донецке… И самое главное — это значит, что формально суд установил, что нет никакой агрессии, нет никакого терроризма, нет войны… Это капитуляция», — убеждена парламентарий.

Народный депутат считает, что способ, который избрал Клюев, чтобы вернуться в политическое поле Украины, является наиболее опасным, так как имеет прямое отношение к угрозам национальной безопасности. Именно поэтому, по словам Татьяны Черновол, президент должен немедленно собрать СНБО. «На этом заседании СНБО также нужно рассмотреть все подобные прецеденты. Ведь если мы это „проглотим“, то такая ситуация может пойти „валом“, поставить под сомнение государственность Украины, поставить под сомнение наличие агрессии России», — убеждена Татьяна Черновол.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», одиозному чиновнику времен Януковича разрешили участвовать в выборах в Раду.



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