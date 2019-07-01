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В Луганске прогремел взрыв на крыше жилого дома (фото)
В центре оккупированного Луганска 1 июля около 16 часов в доме № 27 по улице Коцюбинского на крыше взорвался газовый баллон. Об этом сообщают пользователи в соцсетях.
По словам очевидцев, взрыв произошел во время ремонтных работ на крыше, во время которых нагревали мазут. О пострадавших ничего не известно.
Во время тушения пожара проводилась эвакуация жителей дома. Пользователи пишут, что взрыв был настолько сильным, что осколки баллона прилетели к памятнику Ворошилову, который находится напротив здания Луганского горсовета, захваченного террористами «ЛНР».
Как писали «ФАКТЫ», несколько недель назад в районе оккупированного Снежного (Донецкая область) в шахте погибли два горняка, которые, похоже, просто задохнулись.
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