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"Информация недостоверна": Верховный суд разъяснил ситуацию с регистрацией Клюева кандидатом в нардепы
Верховный Суд Украины в составе коллегии судей Кассационного административного суда отменил решение суда первой инстанции в части обязательства ЦИК зарегистрировать кандидатом в народные депутаты бывшего главу АП времен Виктора Януковича Андрея Клюева и обязал ЦИК повторно рассмотреть документы по его регистрации. Об этом говорится в сообщении суда.
В суде назвали информацию, распространенную ранее в СМИ, недостоверной.
Также сообщается, что данное решение принято в результате пересмотра дела по иску Либеральной партии Украины к ЦИК. В частности, ЦИК обосновал свое решение тем, что Клюевым не соблюдены требования Конституции Украины и законодательства о проживании в Украине на протяжении последних пяти лет на день проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года.
Защита Клюева настаивает на том, что он постоянно проживает в оккупированном Донецке, а, следовательно, требования о беспрерывном проживании в Украине соблюдены. В связи с этим Верховный суд отменил это решение в части обязательства ЦИК зарегистрировать лицо кандидатом в народные депутаты.
Как писали «ФАКТЫ», ранее СМИ распространили информацию о том, что суд вернул Клюеву право участвовать в парламентских выборах.
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