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Клюеву отказали в регистрации на выборы
Бывшему депутату-регионалу Андрею Клюеву не удастся вернуться в Верховную Раду. Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать Клюева кандидатом в депутаты на досрочные выборы 21 июля.
Клюев собирался пройти в парламент по списку Либеральной партии на округе № 46 (Донецкая область).
ЦИК не уточнила, по каким причинам отказала Клюеву. Препятствием мог стать пункт закона, требующий от кандидата не только украинского гражданства, но и проживания в Украине последние пять лет. Клюев же покинул Украину в феврале 2014 года, вместе с Виктором Януковичем и другими госчиновниками того времени. По информации СБУ, Клюев с 2014 года живет в России.
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