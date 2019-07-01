Одиозному чиновнику времен Януковича разрешили участвовать в выборах в Раду

Украина

Руководившему Администрацией президента Виктора Януковича Андрею Клюеву, которому Центризбирком отказал в регистрации в качестве кандидата в народные депутаты Украины, суд вернул право участвовать в парламентских выборах.

Как сообщил адвокат Юрий Сухов, такое решение принял Кассационный административный суд при Верховном Суде. «Суд не согласился с ЦИК Украины и отменил, как по мне, сепаратистское и конъюнктурное его решение об отказе в регистрации Клюева А.П., постоянно проживающего на территории Украины в г. Донецке, кандидатом в народные депутаты Украины от Либеральной партии Украины в одномандатном избирательном округе № 46 на внеочередных выборах 21 июля 2019 года», — написал он в социальных сетях.

Ранее в Центризбиркоме, отказав в Клюеву в регистрации, не стали уточнять причину. Возможно, это было сделано из-за невыполнения требования для кандидатов в народные депутаты Украины — жить в стране последние пять лет. А Андрей Клюев покинул Украину в 2014 году и, по информации СБУ, все это время находился в России.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Кассационный административный суд в составе Верховного Суда отклонил апелляционную жалобу ЦИК, разрешив партии «Движение новых сил» Михеила Саакашвили принимать участие в выборах в Верховную Раду.



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