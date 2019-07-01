- 23:55 «Второй акт театра абсурда»: Россия снова созывает Совбез ООН из-за украинского языкового закона
- 23:12 Шесть детей травмированы вследствие взрыва неизвестного предмета в Днепропетровской области
- 23:09 Убийство ребенка в Переяславе: суд принял жесткое решение по подозреваемому
- 22:45 Переполох на одесском побережье: пляжников напугали ядовитые морские коты
- 22:34 Сенсация на Уимблдоне: 15-летняя школьница победила легендарную Уильямс
- 22:30 "Информация недостоверна": Верховный суд разъяснил ситуацию с регистрацией Клюева кандидатом в нардепы
- 22:25 В Полтаве «Жигули» провалились под землю на 5-метровую глубину
- 21:48 Если нет ID-карты: в Минобразования сделали важное заявление для абитуриентов
- 21:13 Настя Каменских засветила шикарное декольте
- 21:04 Восковые фигуры главарей боевиков "ДНР" Захарченко и "Моторолы" взорвали сеть
- 20:56 Разгромленная во Львове сборная Сербии получила нового главного тренера
- 20:47 Полиция в Гонконге взяла штурмом здание парламента
Убийство ребенка в Переяславе: суд принял жесткое решение по подозреваемому
Киевский апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты на меру пресечения работника патрульной полиции Ивана Приходько, которого подозревают в убийстве 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком Киевской области. Об этом сообщил адвокат Приходько, Виктор Чевгуз.
«Апелляцию суд не удовлетворил, Приходько содержится под стражей», — сказал Чевгуз. Также, адвокат заявил, что будет ходатайствовать об изменении меры пресечения в Голосеевском районном суде Киева, сообщает УНН.
Как писали «ФАКТЫ», ранее Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей работникам патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого отдела полиции Ивану Приходько и Владимиру Петровцу, которых подозревают в убийстве 5-летнего мальчика Кирилла.
Позднее сторона защиты бывших работников патрульной полиции подала апелляцию на решение Голосеевского районного суда Киева об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"