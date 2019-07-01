Украина

Убийство ребенка в Переяславе: суд принял жесткое решение по подозреваемому

Киевский апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты на меру пресечения работника патрульной полиции Ивана Приходько, которого подозревают в убийстве 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком Киевской области. Об этом сообщил адвокат Приходько, Виктор Чевгуз.

«Апелляцию суд не удовлетворил, Приходько содержится под стражей», — сказал Чевгуз. Также, адвокат заявил, что будет ходатайствовать об изменении меры пресечения в Голосеевском районном суде Киева, сообщает УНН.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей работникам патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого отдела полиции Ивану Приходько и Владимиру Петровцу, которых подозревают в убийстве 5-летнего мальчика Кирилла.

Позднее сторона защиты бывших работников патрульной полиции подала апелляцию на решение Голосеевского районного суда Киева об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

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