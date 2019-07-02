Шоу-бизнес

Певец Влад Топалов остался без свадебного костюма накануне брокосочетания с Региной Тодоренко. О курьезе певец и супруг Регины Тодоренко рассказал в Instagram.

«Люди, помогите. Утерян багаж не по моей вине, есессно. Утеряны все вещи, послезавтра свадьба, есть кто-то в Сорренто, у кого я могу взять белый/кремовый смокинг 52 размера? Туфли 42,5. Помогите, пожалуйста!»— написал артист в своем аккаунте.

Также он опубликовал видео, в котором рассказал детали потери. По словам Топалова, вместе с супругой они прилетели из Шереметьево, где в последнее время большие проблемы с багажом. Пара летела с двумя чемоданами — в одном были вещи Регины и ребенка, а во втором вся одежда Влада. В Италии супругам выдали… один багаж. В чемодане жены у Топалова были лишь новые трусы и туфли, но этого явно недостаточно для свадьбы.

Подписчики с юмором отреагировали на новость. Они пишут, что не стоит переживать по пустякам, когда на носу свадьба в Италии и будут самые близкие рядом.

Ранее российские СМИ сообщили, что 1,5 тысячи единиц багажа скопилось в Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности. Проблемой занялась Генеральная прокуратура России.

О месте и времени свадьбы Регины Тодоренко и Влада Топалова сообщила сестра певца Алина, которая занимается организацией торжества.

Занятая подготовкой свадьбы Тодоренко и Топалова Алина, сестра артиста — как, впрочем, и вся его семья — очень тепло относятся к бывшей ведущей «Орла и решки». Недавно Алина Топалова, поздравляя Регину с днем рождения, призналась, что родные Влада «долго ее ждали». По ее словам, Тодоренко изменила Топалова — его близкие никогда не думали, что он может так тепло относиться к женщине.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Влад Топалов и Регина Тодоренко поженились 25 октября 2018 года, когда ведущая была на последних месяцах беременности. Пара мечтала сыграть еще одну свадьбу — в красивом месте и с множеством гостей. На церемонии будет немало звезд и коллег Регины по «Орлу и Решке». Тодоренко сообщила в своем Instagram, что оформление свадьбы будет в итальянском стиле. Для снимков церемонии пара придумала хештег #свадьбатт (Топалов-Тодоренко).

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