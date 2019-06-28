Шоу-бизнес

Без трусов так без трусов: Регина Тодоренко придет на свою свадьбу в оригинальном наряде

Проживающая в РФ украинская телеведущая Регина Тодоренко намерена этим летом собирается сыграть свадьбу с певцом Владом Топаловым.

Как известно, артисты расписались еще осенью прошлого года, видимо, не желая, чтобы их сын Михаил, появившийся на свет спустя полтора месяц, родился вне брака. Но торжество тогда знаменитости устраивать не стали, отложив все до лучших времен.

И вот час икс настал — Регина ждет не дождется, когда же предстанет перед гостями в подвенечном наряде.

При этом Тодоренко объявила в своем Instagram, что уже «провела финальную примерку платьев невесты и ее подружек», по ходу которой выяснилось одно пикантное обстоятельство.

«Сегодня провели финальную примерку платьев невесты и подружек невесты. Начали дружно плакать, потом смеяться, после организовалась всеобщая история) Оказалось, что к моему образу не хватает трусов, но это не проблема, я могу и без них. Кстати, хотела у вас спросить, стоит ли надевать подвязку на ножку или это уже немодно?» — то ли в шутку, то ли на полном серьезе написала супруга Топалова.

Она добавила, что и другие приготовления к торжеству, которое, к слову, обещает быть шикарным, идут полным ходом. По словам Регины, командует подготовкой к свадьбе сестра Влада — Алина Топалова.

«Мама дорогая, такое ощущение, что мы готовим целый спектакль, который отправится в мировое турне», — пошутила Тодоренко про размах грядущего мероприятия.

Фолловеры Регины весело прокомментировали пост: «Без трусов, но с повязкой», «Королевская свадьба потому что Меган Маркл уже нервничает», «Все- таки как настоящее счастье украшает девушку! Регина, Вы красавица!», «Девчули», «Господи, какие подвязки — пацан уже скоро в школу пойдет».

Но в целом фанаты согласились, что предстоящее бракосочетание наверняка станет веселым и масштабным событием — за пару дней пост собрал почти 200 тысяч лайков.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Регина Тодоренко взбудоражила поклонников новым образом в «ошейнике».

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