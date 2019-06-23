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В «ошейнике»: Регина Тодоренко взбудоражила поклонников новым образом (видео)
Телеведущая Регина Тодоренко опубликовала новые видео в Instagram, в которых она предстала в образе.
«Покривлялось немного тут для самого прекрасного и деспотичного фотографа. Совсем скоро покажем вам результат) Спасибо, мой идейный вдохновитель», — написал она.
Поклонники Тодоренко оставили под постом массу восторженных комментариев.
«Молодая мама, фигура просто 5+, ещё и успеваете передачи снимать. всех благ Вам», «Ну кошка», «Регина, вы великолепна образ круто подходит», «Как стала мамой, стала много краше, — просто бомба», — пишут они.
Но не обошлось и без критики: «Подготовка к порносъемкам?», «Красивая, но пятки грязные помыть надо бы».
Как писали «ФАКТЫ», ранее Тодоренко продемонстрировала отличное чувство юмора, когда решила поделиться с поклонниками семейными фото с Владом Топаловым. Вместо того, чтобы изображать серьезность, Регина предстала в огромных очках, кукольных бантиках, с веснушками и торчащими «заячьими» зубками.
Перед этим Тодоренко и Топалов насмешили сеть, когда взялись обзывать друг друга в Instagram курицей и медведем.
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