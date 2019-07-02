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Жуткое ДТП на Волыни: скорая врезалась в грузовик, погибли люди (видео)
В понедельник, 1 июля, вблизи села Оконск Волынской области столкнулись автомобиль скорой медицинской помощи и грузовик. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции.
Авария случилась на перекрестке дорог.
«ДТП произошло в 13:00. Автомобиль экстренной медицинской помощи Peugeot Boxer под управлением 42-летнего жителя райцентра Маневичи, выезжая на главную дорогу, столкнулся с грузовиком Volvo, за рулем которого находился 27-летний житель города Сарны Ровенской области», — сказано в сообщении.
Уточняется, что погиб 75-летний пассажир скорой, житель Луцкого района. Водителя скорой помощи, 56-летнего фельдшера, а также 42-летнюю дочь умершего госпитализировали в реанимацию. Позже женщина скончалась в больнице.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Главного управления Национальной полиции в Волынской области.
Следователи квалифицируют событие по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть потерпевшего.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в воскресенье, 30 июня, в ДТП в Черниговской области погибла волонтер Марина Шеремет. Авария произошла в районе села Носовка якобы из-за того, что машина на скорости влетела в кювет и врезалась в дерево. Автомобиль разбился полностью. Марина ударилась головой об боковое стекло. У попутчика погибшей женщины черепно-мозговая травма и травма руки. Он в сознании в больнице.
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